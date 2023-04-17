Ирина Казакевич: «Зимний сезон закончен. Благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги сезона.

«Официально зимний сезон закончен✔️

Это было увлекательное путешествие по нашей большой стране, а также замечательной Белоруссии.

Большая благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки.

Низкий поклон моим преданным болельщикам, несмотря на мои качели по ходу всего сезона, вы были со мной 🥲

И отдельное спасибо всей нашей команде🔝, тренерам и специалистам!» – написала Казакевич.