Ирина Казакевич: «Зимний сезон закончен. Благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки»
Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги сезона.
«Официально зимний сезон закончен✔️
Это было увлекательное путешествие по нашей большой стране, а также замечательной Белоруссии.
Большая благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки.
Низкий поклон моим преданным болельщикам, несмотря на мои качели по ходу всего сезона, вы были со мной 🥲
И отдельное спасибо всей нашей команде🔝, тренерам и специалистам!» – написала Казакевич.
Никак Иру уже куда-то выбрали? Недавно речь шла о комитете спортсменов.