Ирина Казакевич: «Зимний сезон закончен. Благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки»

Теги сборная России жен Ирина Казакевич Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги сезона.

«Официально зимний сезон закончен✔️

Это было увлекательное путешествие по нашей большой стране, а также замечательной Белоруссии.

Большая благодарность всем, кто содействовал организации настоящего праздника, атмосферы дружбы и поддержки.

Низкий поклон моим преданным болельщикам, несмотря на мои качели по ходу всего сезона, вы были со мной 🥲

И отдельное спасибо всей нашей команде🔝, тренерам и специалистам!» – написала Казакевич. 

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9 комментариев

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evgeeni
Ответ притвиц
Сезон был на самом деле захватывающий, что лыжный, что биатлонный , сама Ирина провела его не ровно, хотя к главным стартам вроде, как и была во всеоружии , если в прошлой предсезонке много времени и сил было отдано лыжной подготовке, то сейчас нужно все силы отдать стрелковой и найти баланс , тогда и конкурентов внутри России станет много меньше.
Конкурентов внутри России для Казакевич должно быть не меньше, а как можно больше, может только тогда она научится получше стрелять...если сможет, чего ей и желаю..
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Gondeira
Давай Ирина! У тебя есть тока эта межсезонка, чтобы стать хорошей биатлонисткой. Не профукай ее!
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Биатлонная зима
Ира займись серьезнее стрельбой , а то лидером никогда тебе не быть в основе
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Юрий Костыгин
Уже ждём продолжения.
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притвиц
Сезон был на самом деле захватывающий, что лыжный, что биатлонный , сама Ирина провела его не ровно, хотя к главным стартам вроде, как и была во всеоружии , если в прошлой предсезонке много времени и сил было отдано лыжной подготовке, то сейчас нужно все силы отдать стрелковой и найти баланс , тогда и конкурентов внутри России станет много меньше.
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sav187
Поблагодари Владим Владимыча. Это благодаря ему мы все имели такой "праздник".
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evgeeni
Ответ Биатлонная зима
Ира займись серьезнее стрельбой , а то лидером никогда тебе не быть в основе
Зима, а то она этого не знает? Хотелось бы, чтобы она "сделала стойку", но время показывает, что это будет не скоро...если вообще будет...посмотрим в следующем сезоне..
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khinskiy
Обычно с такими речами начальство выступает.
Никак Иру уже куда-то выбрали? Недавно речь шла о комитете спортсменов.
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Биатлонная зима
Ответ evgeeni
Зима, а то она этого не знает? Хотелось бы, чтобы она "сделала стойку", но время показывает, что это будет не скоро...если вообще будет...посмотрим в следующем сезоне..
Понятно, что Ира работала над стойкой, но это ни о чем. Та же Дора говорила, что долго работала на рубеже чтобы в сезон зайти достойно
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