Наталья Гербулова: «С Алимбековой-Смольской мы в этом сезоне исполнили мечту – попасть перед Новым годом на каток на Красной площади»

рассказала, что исполнила свою мечту – попасть на каток на Красной площади.

«Я рада, что сегодня вся наша команда (группа Артема Истомина) попала в призы.

Моя семья спокойно относится к моим выступлениям и радуется моим призовым местам. Я подолгу их не вижу, поэтому стараюсь максимум выжимать из себя в плане спорта, потому что мне уже не 15 лет, и эти жертвы должны приносить результат.

Впереди нас ждет чемпионат России в Хантах, а 8 апреля я улетаю на свою любимую Камчатку. Очень круто, что мы получили возможность выступать с нашими друзьями и белорусами и вместе конкурировать.

С Динарой Алимбековой-Смольской мы в этом сезоне исполнили мечту – попасть перед Новым годом на каток на Красной площади», – сказала Гербулова.