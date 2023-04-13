Лобастов о переходе в Беларусь: «В России у меня была сложная ситуация, низкие результаты. В Беларуси получилось выйти на более высокий уровень»

Белорусский биатлонист Никита Лобастов объяснил уход из сборной России в 2018 году.

«Когда меня пригласили в Беларусь, я был в составе региональной команды Удмуртии, но решил тренироваться дома, так как у меня был очень сложный сезон по юниорам, слабые результаты. Тогда я решил, что правильнее будет уехать домой, отойти от командной работы, готовиться одному и вернуться на хороший уровень.

Я спокойно готовился дома, и уже ближе к концу подготовки, осенью, меня пригласили в Беларусь. Конечно, был очень удивлен, потому что таких мыслей не было, даже не рассматривал вариант перехода в другую страну. Но получил это приглашение и очень долго думал, взвешивал.

В России у меня была достаточно сложная ситуация, низкие результаты, и отобраться в национальную команду было для меня чем-то заоблачным, потому что конкуренция очень высокая. Где-то в районе месяца думал над предложением и решил съездить в Беларусь.

Меня не сразу взяли в команду, а пригласили на просмотр, то есть я приехал, прошел все медицинские обследования, спортивные тесты, чуть-чуть поработал в команде, и только потом появилась ясность, что меня действительно готовы взять. На тот момент я уже немного освоился, и мне очень понравилось в Беларуси. Так и состоялся мой переход, сейчас в команде Беларуси я уже четыре года.

В Беларуси получилось выйти на более высокий уровень, показывать достойные результаты во взрослом спорте. Здесь есть очень хорошие специалисты, хорошие условия, и, конечно, за счет этого тоже получилось добавить. Плюс я старался, поэтому и результаты улучшились.

Хотя в России тоже были кое-какие успехи – хорошо выступал по юношам и по юниорам, завоевывал медали на юниорском чемпионате мира», – рассказал Лобастов.