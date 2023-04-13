Гербулова о восхождении на вулкан на Камчатке: «Было очень сложно, посреди пути видимость пропала. У меня была истерика, паника, как у всех обычных женщин»

Наталья Гербулова рассказала о восхождении на вулкан Авачинская сопка на Камчатке.

– Восхождение на вулкан было очень сложным, потому что мы изначально планировали выходить ночью, и мы пошли ночью. Стартовали в 3:30, потому что мы хотели встречать рассвет, будучи на вулкане.

Но посреди пути пошел снег, видимость пропала, то есть мы шли не видя ничего. Мы шли с тренером юниорской сборной Тимуром Махамбетовым и не туда свернули из‑за того, что ничего не видно было. Мы шли впереди, а человек из нашей группы был сзади. Поворачиваемся, а его нет уже рядом, никого не видно.

А мы с Тимуром попали уже к жерлу, где выделялась сера. Нам нужно было выйти снова на снег и нужно было сдать правее. И вот мы передвигались на корточках, цепляясь руками и «кошками» за камни. У меня была, конечно же, истерика, паника, как у всех обычных женщин. Думала, что упаду.

– То есть серьезно рисковали в тот момент?

– Не то чтобы серьезно. Просто другого пути не было. Сразу спускаться не вариант, потому что очень крутой спуск в том месте. А идти вверх тоже не вариант, потому что там уже жерло, не очень хорошо дышать там выбросами.

Но мы благополучно выбрались из этого места, продолжили подъем на вулкан. В итоге поднялись, было очень тяжело. Я до сих пор лежу отхожу.

– Из‑за чего вы плакали на вулкане?

– Не из‑за того, что мне было тяжело или испугалась. Это эмоции, тебя переполняют чувства в этот момент, я из‑за этого плакала. Я же кайфовала от того, что я сделала. Такие высоты нужно обязательно покорять, ты проделываешь сложный путь, в каких‑то моментах ты реально переступаешь через себя.

Высота 2700 метров, и кислорода на вершине все равно не хватает. Бывает, что на вулкане люди ловят горную болезнь (болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием).

С нами на вулкан поднимался тренер Сергей Александрович Коновалов, и у него заболели колени. Но он переборол себя, так как идти вниз в тот момент не представлялось возможным, тем более одному. Но он, несмотря на боль, поднялся с нами.

– Спускались с вулкана тоже в плохую погоду?

– А уже вышло солнце, когда мы спускались, мы даже сгорели. На некоторых участках обратного пути мы просто спускались на попе с горки.

Было очень круто! Я очень счастлива, что вновь покорила вулкан. Камчатка – это место моей силы, она заставляет меня задуматься о многом и делает меня намного сильнее в некоторых моментах, – сказала Гербулова.