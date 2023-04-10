Анфиса Резцова: «Уже три недели лежу в больнице, не знают, как повысить гемоглобин. Хочу проситься домой, уже надоело»

Теги Анфиса Резцова Биатлон

Анфиса Резцова рассказала, что ее пока не выписали из больницы.

28 марта стало известно, что Резцова госпитализирована с сердечным приступом.

«Уже неделька у нас, как (внучка) родилась. Все слава богу, все хорошо, выписались, кормит. И мамка хорошо себя чувствует, и ребеночек. Все нормальненько.

А я уже три недели в больнице лежу. Да, чего-то сердечко зашалило немножко дома. И вот меня дочка младшая сюда привезла в больницу. Вот жду врача с обходом, что скажет.

Гемоглобин низковат. И не знают, как мне его повысить. Мне уже друзья тут накидали, написали, какие лекарства помогают, повышают конкретно гемоглобин. И вот я сейчас хочу проситься домой, уже надоело. Давление 110 на 70, все в норме.

Внучку назвали Полина. Старшая дочка Кристюши – Александра, ей два годика, а эта – Полина», – сказала Резцова.

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4 комментария

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Назар Игорь
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Пенчекряк
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Говядина
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Alex1104
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