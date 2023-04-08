Анфиса Резцова: «Хорошо себя чувствую, но пока нахожусь в больнице. Проблема в гемоглобине. Мне влили донорскую кровь»

Анфиса Резцова рассказала о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа

«Мне сейчас всячески повышают гемоглобин. Хорошо себя чувствую, но пока нахожусь в больнице. Проблема в гемоглобине. Мне влили донорскую кровь, мою забрали. Все хорошо прошло, донорская кровь помогла. Давление в норме, а гемоглобин ниже.

В понедельник будет какая-то конкретика. Может быть, еще введут донорскую кровь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.