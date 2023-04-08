Юрий Каминский: «Я считаю, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками. Может, в следующем году будет больше возможностей для этого»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Каминский Эдуард Латыпов Югорский марафон Биатлон

Юрий Каминский считает, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками

Сегодня в Ханты-Мансийске завершился Югорский лыжный марафон. Второе и третье места заняли биатлонисты Эдуард Латыпов и Никита Поршнев соответственно, победил лыжник Сергей Устюгов.

«Считаю, что Латыпов нормально выступил, в конце гонки он немного подсел. В сравнении с другими биатлонистами показал хороший результат, но две минуты проигрыша, это, конечно, многовато.

Я считаю, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками, но, к сожалению, при нынешнем календаре у биатлонистов не так много времени остается для подготовки к лыжным соревнованиям.

Может быть, в следующем году будет больше возможностей для этого», – рассказал тренер сборной России по биатлону.

Устюгов выиграл Югорский марафон, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 5-й, Легков – 10-й

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2 комментария

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иг1171
Тайная надежда, что не вышвырнут с Украины.
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NoSfer
Лично мне, было бы интересно посмотреть какую-нибудь совместную шоу-гонку, где, например, у спортсменов была бы возможность не заходить на стрельбу, а сразу пробежать 5 штрафных кругов) но, конечно, если там смогли бы выступить лучшие наши представители лыж и биатлона, а не полторы калеки из 2-3 эшелона
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