Юрий Каминский: «Я считаю, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками. Может, в следующем году будет больше возможностей для этого»

Юрий Каминский считает, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками

Сегодня в Ханты-Мансийске завершился Югорский лыжный марафон. Второе и третье места заняли биатлонисты Эдуард Латыпов и Никита Поршнев соответственно, победил лыжник Сергей Устюгов.

«Считаю, что Латыпов нормально выступил, в конце гонки он немного подсел. В сравнении с другими биатлонистами показал хороший результат, но две минуты проигрыша, это, конечно, многовато.

Я считаю, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками, но, к сожалению, при нынешнем календаре у биатлонистов не так много времени остается для подготовки к лыжным соревнованиям.

Может быть, в следующем году будет больше возможностей для этого», – рассказал тренер сборной России по биатлону.

Устюгов выиграл Югорский марафон, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 5-й, Легков – 10-й