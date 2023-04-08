Бабиков о Югорском марафоне: «Бежать было очень трудно. Мне казалось, что я больше не буду готов вставать на лыжи»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Рауль Шакирзянов Антон Бабиков Сергей Устюгов Югорский марафон Карим Халили Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в Югорском марафоне

Спортсмен занял 8-е место.

– Какая самая интересная мысль посетила тебя за почти два часа гонки?

– Я тут остаюсь на два дня еще кататься. Но во время гонки думал, что свои лыжи я отдам друзьям, которые сегодня возвращаются в Уфу. Мне казалось, что я больше не буду готов вставать на лыжи (смеется).

– Настолько отбило желание?

– Я понимаю, что это проходит, когда отдохнешь, но мне бежать было очень трудно. По энергетике все хорошо и классно, но я не могу поддержать их скорость.

– Правильно понимаю, что один отрезок гонки шли вместе с Александром Легковым и Каримом Халили?

– Да, еще с нами был Рауль Шакирзянов. Последнюю часть дистанции шли вчетвером.

– Помогали друг другу?

– Легков, я и Шакирзянов помогали друг другу, Карим – нет. Говорю публично об этом (смеется).

– Почему?

– Может быть, это научит его чему‑то. Когда старшие товарищи просят, он отвечает, что устал, а потом всех побеждает (смеется).

– Ты хотел побороться с Устюговым, или для тебя эта гонка была просто ради удовольствия?

– Больше для удовольствия. Конечно, я бы хотел прокатиться с Устюговым, будь такая возможность. Но я понимал, что если ему не захочется, то никто и никуда с ним не прокатится. Это другого уровня человек. Я рад тому, что прокатился с Легковым, Шакирзяновым, это очень опытные ребята, – сказал Бабиков.

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4 комментария

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Татьяна Бурова
Ответ galaxy***
Про Халили точно подмечено.
А что подмечено про Халили?
Просто сказано то что было на самом деле. А с Каримом у них хорошие отношения.
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Татьяна Бурова
Ответ тоторо
это он за кумиром наверное за своим повторяет. не красит конечно его как спортсмена.ну а Антон тоже человек так себе, любитель на все пожаловаться, ни от одного спортсмена не слышала столько жалоб на все и всех как от него. тоже характер не подарок
Не понимаете таких " жёстких шуток" среди биатлонистов.
Они очень часто так шутят.
А где он здесь жаловался не поняла. Сказал то что чувствовал и то что было.
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тоторо
Ответ galaxy***
Про Халили точно подмечено.
это он за кумиром наверное за своим повторяет. не красит конечно его как спортсмена.ну а Антон тоже человек так себе, любитель на все пожаловаться, ни от одного спортсмена не слышала столько жалоб на все и всех как от него. тоже характер не подарок
0
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galaxy***
Про Халили точно подмечено.
+3
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+3
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