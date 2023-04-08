Бабиков о Югорском марафоне: «Бежать было очень трудно. Мне казалось, что я больше не буду готов вставать на лыжи»

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в Югорском марафоне

Спортсмен занял 8-е место.

– Какая самая интересная мысль посетила тебя за почти два часа гонки?

– Я тут остаюсь на два дня еще кататься. Но во время гонки думал, что свои лыжи я отдам друзьям, которые сегодня возвращаются в Уфу. Мне казалось, что я больше не буду готов вставать на лыжи (смеется).

– Настолько отбило желание?

– Я понимаю, что это проходит, когда отдохнешь, но мне бежать было очень трудно. По энергетике все хорошо и классно, но я не могу поддержать их скорость.

– Правильно понимаю, что один отрезок гонки шли вместе с Александром Легковым и ?

– Да, еще с нами был Рауль Шакирзянов. Последнюю часть дистанции шли вчетвером.

– Помогали друг другу?

– Легков, я и Шакирзянов помогали друг другу, Карим – нет. Говорю публично об этом (смеется).

– Почему?

– Может быть, это научит его чему‑то. Когда старшие товарищи просят, он отвечает, что устал, а потом всех побеждает (смеется).

– Ты хотел побороться с Устюговым, или для тебя эта гонка была просто ради удовольствия?

– Больше для удовольствия. Конечно, я бы хотел прокатиться с Устюговым, будь такая возможность. Но я понимал, что если ему не захочется, то никто и никуда с ним не прокатится. Это другого уровня человек. Я рад тому, что прокатился с Легковым, Шакирзяновым, это очень опытные ребята, – сказал .