Латыпов о втором месте в Югорском марафоне: «Мне сегодня не хватило выносливости, а Устюгов сейчас в отличной форме»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал второе место в Югорском марафоне

«Такие дистанции мы бегаем один раз в год, поэтому нет подготовки именно к марафонам. Мне сегодня не хватило выносливости, а Серега Устюгов сейчас вообще в отличной форме.

К сожалению, не удалось удержаться с ним до финиша и побороться. Поздравляю его с победой и с днем рождения, он молодец.

Я бы хотел выступить на Югорском марафоне и в следующем году. Устюгов пока еще не просил его подстричь, но я всегда готов. Мой барбершоп работает», – сказал Латыпов.