Латыпов о втором месте в Югорском марафоне: «Мне сегодня не хватило выносливости, а Устюгов сейчас в отличной форме»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Эдуард Латыпов Югорский марафон Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал второе место в Югорском марафоне

«Такие дистанции мы бегаем один раз в год, поэтому нет подготовки именно к марафонам. Мне сегодня не хватило выносливости, а Серега Устюгов сейчас вообще в отличной форме.

К сожалению, не удалось удержаться с ним до финиша и побороться. Поздравляю его с победой и с днем рождения, он молодец.

Я бы хотел выступить на Югорском марафоне и в следующем году. Устюгов пока еще не просил его подстричь, но я всегда готов. Мой барбершоп работает», – сказал Латыпов.

5 комментариев

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Погладь быка
Александрова мимо. Предсказуемый разгром.
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Погладь быка
Из-за гиперактивного использования витаминов к концу сезона их осталось мало.
0
-3
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Афанасия
Ответ alter Kauz
Латыпов выступил в свою силу, а вот Поршнев к концу сезона чудесным образом преобразился, молодец!
Он всегда к концу сезона преображается. На прошлом Югорском марафоне тоже в пятерке был
+2
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Афанасия
Отличная гонка! Эд хотя бы попытался побороться, Даню вообще сдуло. Он Кариму и Бабантону должен по 2 минуты привозить, а не 20 секунд.
+3
0
+3
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alter Kauz
Латыпов выступил в свою силу, а вот Поршнев к концу сезона чудесным образом преобразился, молодец!
+1
-1
0
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