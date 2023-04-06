Анастасия Егорова: «Условия гонки были намного тяжелее, чем в прошлом году. Не справилась со стрельбой, поэтому упустила победу»

Теги сборная России жен чемпионат России Анастасия Егорова марафон Биатлон

Биатлонистка Анастасия Егорова рассказала, как прошел марафон на чемпионате России

Егорова допустила 11 промахов и заняла второе место, победила Виктория Сливко.

«Гонки вообще получились разные по сравнению с прошлым годом, тогда мы вообще бежали в середине зимы. Сегодня условия были намного тяжелее. К сожалению, я не справилась со стрельбой, поэтому упустила победу.

Вторая установка немного кривая, неудобно было стрелять, поэтому были промахи. Был перепад, то есть левая нога была выше правой.

Трасса? Я думала, будет хуже. Трассу хорошо подготовили, спасибо огромное организаторам. Эмоции классные, болельщиков очень много, все поддерживают – супер!» – сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».

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