Анастасия Егорова: «Условия гонки были намного тяжелее, чем в прошлом году. Не справилась со стрельбой, поэтому упустила победу»

Биатлонистка Анастасия Егорова рассказала, как прошел марафон на чемпионате России

допустила 11 промахов и заняла второе место, победила Виктория Сливко.

«Гонки вообще получились разные по сравнению с прошлым годом, тогда мы вообще бежали в середине зимы. Сегодня условия были намного тяжелее. К сожалению, я не справилась со стрельбой, поэтому упустила победу.

Вторая установка немного кривая, неудобно было стрелять, поэтому были промахи. Был перепад, то есть левая нога была выше правой.

Трасса? Я думала, будет хуже. Трассу хорошо подготовили, спасибо огромное организаторам. Эмоции классные, болельщиков очень много, все поддерживают – супер!» – сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».