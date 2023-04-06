Виктория Сливко: «Четыре промаха – это много. Недовольна стрельбой, но довольна, что первое место»

Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на чемпионате России

Биатлонистка победила в гонке на 30 км с четырьмя промахами.

«Четыре промаха – это много. Я на официальной тренировке проводила специально контрольную стрельбу, у меня там был один промах, а сейчас четыре – я недовольна.

Но довольна, что первое место. Вчера видела у Никиты Поршнева этот огромный кубок – я его очень хотела. Поэтому старалась за девчонками сначала держаться, а потом шла первой уже. Я в себе чувствовала уверенность и силы, так что вообще без проблем ехала одна.

Бабиков вчера первый раз бежал гонку, я у него спросила совета, потому что он очень хорошо отработал финишный круг. Я спросила: Антон, расскажи – как? Что кушать? Он мне дал совет, поделился питанием, большое ему спасибо.

Я ему сказала, что если будет успех, то я поделюсь. Чем? Ну, разберемся, чем», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».