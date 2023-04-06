Виктория Сливко: «Четыре промаха – это много. Недовольна стрельбой, но довольна, что первое место»

Теги сборная России жен чемпионат России Виктория Сливко марафон Биатлон

Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на чемпионате России

Биатлонистка победила в гонке на 30 км с четырьмя промахами.

«Четыре промаха – это много. Я на официальной тренировке проводила специально контрольную стрельбу, у меня там был один промах, а сейчас четыре – я недовольна.

Но довольна, что первое место. Вчера видела у Никиты Поршнева этот огромный кубок – я его очень хотела. Поэтому старалась за девчонками сначала держаться, а потом шла первой уже. Я в себе чувствовала уверенность и силы, так что вообще без проблем ехала одна.

Бабиков вчера первый раз бежал гонку, я у него спросила совета, потому что он очень хорошо отработал финишный круг. Я спросила: Антон, расскажи – как? Что кушать? Он мне дал совет, поделился питанием, большое ему спасибо.

Я ему сказала, что если будет успех, то я поделюсь. Чем? Ну, разберемся, чем», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ». 

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7 комментариев

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Погладь быка
Разгромно проиграли с баранками: Грачева, Блинкова, Ватутин.
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armmaster
Вика, ты - молодец!
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fewral
Вика ты прекрасна, феноменальна, самая лучшая! Судя по сегодняшней победе рейтингу да и не только! Так держать! Омск за тебя!
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штрафной круг
Вика сильна.
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Vitek Eremeev
Даже не было сомнений что победит Виктория. Самая стабильная биатлонистка в сезоне.
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ОлЬчИк
Вику с уверенной победой 👍Для такой длинной гонки с 8 рубежами 4 промаха это хороший результат
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ivan 07
Да вполне нормально для восьми рубежей.
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