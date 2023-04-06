«Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта». МОК о том, что федерации Украины могут лишиться финансирования из-за соревнований с россиянами

МОК выразил беспокойство насчет автономности украинского спорта

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины предложило лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их представители будут выступать на турнирах с россиянами и белорусами. Эти федерации могут лишиться финансового обеспечения для участия в соревнованиях.

«Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта.

В случае, если такое решение будет принято, оно нанесет ущерб только сообществу украинских спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на боевые действия.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», – говорится в заявлении на сайте МОК.