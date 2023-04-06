«Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта». МОК о том, что федерации Украины могут лишиться финансирования из-за соревнований с россиянами

Теги МОК Олимпийская сборная России министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

МОК выразил беспокойство насчет автономности украинского спорта

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины предложило лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их представители будут выступать на турнирах с россиянами и белорусами. Эти федерации могут лишиться финансового обеспечения для участия в соревнованиях.

«Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта.

В случае, если такое решение будет принято, оно нанесет ущерб только сообществу украинских спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на боевые действия.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», – говорится в заявлении на сайте МОК.

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11 комментариев

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Anna Leonova
Ой, как неожиданно, да?)))
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Viks
Ответ expertmer2020
Правильно, что МОК быстро отреагировал - Украина начала нарушать Олимпийскую Хартию. Это, как плевать против ветра.
Не выпрыгивай из штанов - ничего им не будет - сейчас не тот момент.
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Виктор Войнов
Пусть проверят автономность страны в принципе. Есть сомнения, что она сама то автономна. Что уж говорить о федерациях
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expertmer2020
Правильно, что МОК быстро отреагировал - Украина начала нарушать Олимпийскую Хартию.

Это, как плевать против ветра.
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Маргарита В Сафронова
Не рой яму другому...
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Viks
серьезные вопросы об автономности украинского спорта» --- Какая автономность? О чём это МОК? - Ещё бы про "автономность" российского спорта поквакали.
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ретроградный меркурий
В общем, за что боролись, на то и напоролись. Сейчас украинцы, бегая впереди планеты всей с отстранением россиян от соревнований, могут и сами лишиться права на участие в соревнованиях.
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expertmer2020
- Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта.

Это мягкое предупреждение о возможном бане НОК Украины.
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Адекватник
Да не. Не может быть.
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El_Gatto
Вы шо ? На них же напали
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они повсюду
Кукарина давно не автономна
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