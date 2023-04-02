Антон Бабиков: «Не думаю, что Смольский бросил бороться. Просто сегодня такое скольжение, при котором очень сложно рассчитывать финишный спурт»

Антон Бабиков прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону.

Команда Башкортостана в составе Алексея Петрова, , Александра Бабчина и финишировала в гонке второй. Команда Беларуси с Антоном Смольским стала третьей.

— Не думаю, что бросил бороться на финише. Просто сегодня такое скольжение, при котором очень сложно рассчитывать на какой‑то финишный спурт. Финиш совсем не накатан, там мокрый и талый снег, поэтому, когда тебя догоняют, очень сложно доезжать.

— Как распределись места по этапам? Четвертый этап закреплен за Латыповым?

— Сейчас Эдик в хорошей форме. Да, мы думали разложиться немного по‑другому, не именно Эдика поставить на другой этап, а поменяться с другими партнерами по команде. Тем не менее решили сделать так, где я бежал вторым, а Эдик четвертым, чтобы была возможность исправлять ошибки по ходу гонки.

Но ребята большие молодцы, они отработали очень достойно, что позволило нам быть высоко, — сказал Бабиков.