Антон Бабиков: «Не думаю, что Смольский бросил бороться. Просто сегодня такое скольжение, при котором очень сложно рассчитывать финишный спурт»

Теги сборная России чемпионат России Антон Бабиков Матч ТВ Биатлон

Антон Бабиков прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону. 

Команда Башкортостана в составе Алексея Петрова, Антона Бабикова, Александра Бабчина и Эдуарда Латыпова финишировала в гонке второй. Команда Беларуси с Антоном Смольским стала третьей. 

— Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише. Просто сегодня такое скольжение, при котором очень сложно рассчитывать на какой‑то финишный спурт. Финиш совсем не накатан, там мокрый и талый снег, поэтому, когда тебя догоняют, очень сложно доезжать.

— Как распределись места по этапам? Четвертый этап закреплен за Латыповым?

— Сейчас Эдик в хорошей форме. Да, мы думали разложиться немного по‑другому, не именно Эдика поставить на другой этап, а поменяться с другими партнерами по команде. Тем не менее решили сделать так, где я бежал вторым, а Эдик четвертым, чтобы была возможность исправлять ошибки по ходу гонки.

Но ребята большие молодцы, они отработали очень достойно, что позволило нам быть высоко, — сказал Бабиков. 

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3 комментария

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Биатлонная зима
Да ладно, Смольский просто отдал Латыпову 2- место без проблем
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Пенчекряк
Антоша слабак - бороться надо до конца.
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Погладь быка
Антон не бросал. Просто сзади на шее сидел жесткий витаминщик. Жесткий витамищик против честного спортмена. Вспомните кто еще так делал, на всех спусках вместо отдыха бесконечно отталкивается. Правильно, Ройселанд на КМ. Кричит Васильев про астматиков-норвежцев, когда тут под боком свой такой же.
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