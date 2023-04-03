Антон Бабиков: «Поставил бы себе «четверку» за сезон с небольшой натяжкой. Хорошо бежал в январе и феврале, затем заболел»
Антон Бабиков подвел итоги сезона-2022/23
Чемпион мира по биатлону заявил, что ставит себе «четверку» за прошедший сезон.
– Можно уже подводить итоги сезона?
– Еще, конечно, хочется испытать позитив на марафонах, но в любом случае был ряд хороших стартов. В тоже время есть в чем добавлять.
Поставил бы себе «четверку» за сезон с небольшой натяжкой. Мне важно, что я смогу сдвинуться в некоторых компонентах, в которых очень хотел прибавить.
– О чем речь?
– Я хорошо бежал в январе и феврале, затем заболел. Если бы не болезнь, то последний этап Кубка Содружества получился бы лучше.
Мне было важно почувствовать уверенность на трассе, что я могу бороться с любыми ребятами, – сказал Бабиков.
И, уже не удастся.