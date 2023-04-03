Антон Бабиков: «Поставил бы себе «четверку» за сезон с небольшой натяжкой. Хорошо бежал в январе и феврале, затем заболел»

Теги сборная России Антон Бабиков Кубок Содружества Биатлон

Антон Бабиков подвел итоги сезона-2022/23

Чемпион мира по биатлону заявил, что ставит себе «четверку» за прошедший сезон. 

– Можно уже подводить итоги сезона?

– Еще, конечно, хочется испытать позитив на марафонах, но в любом случае был ряд хороших стартов. В тоже время есть в чем добавлять.

Поставил бы себе «четверку» за сезон с небольшой натяжкой. Мне важно, что я смогу сдвинуться в некоторых компонентах, в которых очень хотел прибавить.

– О чем речь?

– Я хорошо бежал в январе и феврале, затем заболел. Если бы не болезнь, то последний этап Кубка Содружества получился бы лучше.

Мне было важно почувствовать уверенность на трассе, что я могу бороться с любыми ребятами, – сказал Бабиков

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3 комментария

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Пенчекряк
Так как ты ожил в прошлом сезоне, в группе К, ты уже не побежишь.
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JL JL
В любом случае, ты 3-х кратный победитель гонок КМ. Никому из ныне выступающих, это не удалось.
И, уже не удастся.
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Погладь быка
Затем сразу после болезни совсем беспаливно летал по трассе и боролся за медали.
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