Антон Бабиков: «Кубок Содружества – хорошие соревнования, которые имеют неплохие перспективы. Конечно, не хватало эстафет, хотелось пробежать хотя бы пару раз»

рассказал, чего ему не хватило на Кубке Содружества.

«В целом, у меня было хорошее функциональное состояние на протяжении января-февраля, но в этом году недостаточно хорошо стреляю и не все гонки стабильно провожу. Нужно всё это соединить в конце сезона, чтобы подвести позитивную черту.

Кубок Содружества – это хорошие соревнования, которые имеют неплохие перспективы. Конечно, нам не хватало эстафет, которые хотелось бы пробежать хотя бы пару раз.

После последних соревнований в Ижевске я заболел и до сих пор кашляю. Когда здесь проходил спринт, я второй раз выходил кататься на лыжах, поэтому не мог стартовать.

Теперь постараюсь набрать форму к чемпионату России, выступить там хорошо и пробежать парочку марафонов под конец сезона», – сказал Бабиков.