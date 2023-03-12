Антон Бабиков: «Кубок Содружества – хорошие соревнования, которые имеют неплохие перспективы. Конечно, не хватало эстафет, хотелось пробежать хотя бы пару раз»

Теги сборная России Антон Бабиков Кубок Содружества Биатлон

Антон Бабиков рассказал, чего ему не хватило на Кубке Содружества. 

«В целом, у меня было хорошее функциональное состояние на протяжении января-февраля, но в этом году недостаточно хорошо стреляю и не все гонки стабильно провожу. Нужно всё это соединить в конце сезона, чтобы подвести позитивную черту.

Кубок Содружества – это хорошие соревнования, которые имеют неплохие перспективы. Конечно, нам не хватало эстафет, которые хотелось бы пробежать хотя бы пару раз.

После последних соревнований в Ижевске я заболел и до сих пор кашляю. Когда здесь проходил спринт, я второй раз выходил кататься на лыжах, поэтому не мог стартовать.

Теперь постараюсь набрать форму к чемпионату России, выступить там хорошо и пробежать парочку марафонов под конец сезона», – сказал Бабиков.

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3 комментария

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Hardy
хотя бы синглы или смешанки, совсем их не тренировать это странно
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JL JL
Просто, доходчиво сказал.
Не методичка.
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Klen2005
Эстафеты нужны. Почему их нет в календаре. Тайна СБР.
+6
0
+6
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