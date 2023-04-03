Бабиков о рекомендациях МОК: «На это никак не надо реагировать, это просто сбор мнений. Хочется, чтобы все в мире поняли, что есть более глобальные проблемы»

Теги сборная России МОК Антон Бабиков Биатлон

Антон Бабиков высказался о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов

Чемпион мира по биатлону прокомментировал решение Международного олимпийского комитета рекомендовать допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Мне кажется, на это никак не надо реагировать. Это просто сбор мнений без какой‑либо конкретики и конструктива.

Мне хочется, чтобы уже не было причин собирать эти мнения, пытаться кого‑то обвинять или еще что‑то. Мне хочется, чтобы все в мире поняли, что есть более глобальные проблемы, и обсуждали их», – сказал Бабиков

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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1 комментарий

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Klen2005
Умный и рассудительный.
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