Васильев о призывах осудить боевые действия: «Обязательно найдутся такие, кто подпишет это. Паршивая овца всегда в стаде есть»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев сравнил с предательством критерии для допуска российских спортсменов.

Ранее Федерация фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против боевых действий.

«Я бы сказал, что это абсолютно незаконные действия, потому что все федерации должны быть аполитичны. Ни одна из них не должна исповедовать какую-либо политическую направленность.

То, что требуется от российских спортсменов, – это 100% незаконные вещи. Тот же Томас Бах сказал, что в мире происходит более 70 военных конфликтов, но почему-то никому не предъявляют требования.

Обязательно найдутся такие, кто подпишет это. Паршивая овца всегда в стаде есть, в этом сомнений никаких. Но я считаю, что тут больше этический вопрос.

Государство тебя поило, кормило, взрастило, вложило в тебя средства, всему выучило и привило культуру – а ты его просто предаешь. Я расцениваю это только таким образом», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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23 комментария

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Egobrain
Ответ Valentin Efimenko
Последний абзац - это просто трэш. меня кормили , поили , взрастили и обучили РОДИТЕЛИ. а государство только отбирать может. по крайней мере РФ.
Так тебя подписывать ничего и не просят
При чем тут ты вообще
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Egobrain
Ответ Злобный Конь
То есть осуждать боевые действия - это предательство?🤦
Предательство - это жрать с руки всю жизнь, а потом эту же руку кусать.
Вам не понять
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Игорь
Ответ Злобный Конь
То есть осуждать боевые действия - это предательство?🤦
Однозначно.
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Viks
Ответ maripous
В том виде, в котором нам это предлагают сделать, это уже не только этический, но и юридический вопрос.
Кто и что тебе предлагает?
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Ноу Нейм
Ответ Всё знаю
Если я не хочу убивать или ещё хуже , быть убитым - это предатель или нет ?
Иностранный агент как минимум.
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Боевой Бурят Путина
Интересно, а где были до 24.02.22 все новоявленные сторонники т.н. СВО? По всем каналам круглые сутки говорили, что «боевых действий» не будет, а сотрудники ботоферм смеялась над эвакуацией посольств из Киева, а особенно над Байденом и Блинкеном, которые называли даты готовящегося вторжения. Ни одна медийная персона публично силовой вариант не поддерживала вплоть до 24 февраля
+4
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Месси из Сибири
Ответ Злобный Конь
То есть осуждать боевые действия - это предательство?🤦
на Украине с 2014 года именно такое положение. Так что не новшество
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maripous
В том виде, в котором нам это предлагают сделать, это уже не только этический, но и юридический вопрос.
+1
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Всё знаю
Если я не хочу убивать или ещё хуже , быть убитым - это предатель или нет ?
+3
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Месси из Сибири
Ответ Вячеслав Суворов
Если линия партии поменяется, Димон быстро переобуется?
иногда складывается впечатление, если произойдёт переворот и они с Володиным - а мы вот, тута, специально дурачков изображали, власть разлагали
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Владислав Романов
Если они подпишут, кто будет спонсировать их соревнования?
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Valentin Efimenko
Последний абзац - это просто трэш. меня кормили , поили , взрастили и обучили РОДИТЕЛИ. а государство только отбирать может. по крайней мере РФ.
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Владислав Романов
1984 близко...
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Иван Ларин
Ответ Вячеслав Суворов
Если линия партии поменяется, Димон быстро переобуется?
так в том и дело , что моментально, как и вся эта шайка лейка соловьевых киселевых симоньян... вернутся к исходникам кстати не впервой переобуваться
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Viks
"Государство тебя поило, кормило, взрастило, вложило в тебя средства, всему выучило и привило культуру – а ты его просто предаешь. --- Государство нельзя предать, так как это временная власть и этой временной власти никто не клялся в любви и верности.
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dimkaa1
Забавно, что сравнила со стадом
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воен
Ответ Злобный Конь
То есть осуждать боевые действия - это предательство?🤦
Да, потому что осуждая СВО ты фактически осуждаешь действия правительства и президента, а нынче, как известно, президент - это РФ, это наше небо, наше солнце, он даже выше Аллаха. Фактически богохульство.
+13
-2
+11
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Вячеслав Суворов
Если линия партии поменяется, Димон быстро переобуется?
+6
0
+6
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Злобный Конь
Спасибо Васильеву. Значит все мы - стадо.
0
-1
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Tolut
"Родина - это не жопа президента "
+31
-2
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Шурик Шурик
Ответ Злобный Конь
То есть осуждать боевые действия - это предательство?🤦
в милитаризованном обществе пацифизм - это преступление
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Зубы Дзюбы
Очень удобно осуждать действия спортсмена, когда сам не был в таких условиях
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Злобный Конь
То есть осуждать боевые действия - это предательство?🤦
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-3
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