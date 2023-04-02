Васильев о призывах осудить боевые действия: «Обязательно найдутся такие, кто подпишет это. Паршивая овца всегда в стаде есть»

Дмитрий Васильев сравнил с предательством критерии для допуска российских спортсменов.

Ранее Федерация фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против боевых действий.

«Я бы сказал, что это абсолютно незаконные действия, потому что все федерации должны быть аполитичны. Ни одна из них не должна исповедовать какую-либо политическую направленность.

То, что требуется от российских спортсменов, – это 100% незаконные вещи. Тот же Томас Бах сказал, что в мире происходит более 70 военных конфликтов, но почему-то никому не предъявляют требования.

Обязательно найдутся такие, кто подпишет это. Паршивая овца всегда в стаде есть, в этом сомнений никаких. Но я считаю, что тут больше этический вопрос.

Государство тебя поило, кормило, взрастило, вложило в тебя средства, всему выучило и привило культуру – а ты его просто предаешь. Я расцениваю это только таким образом», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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