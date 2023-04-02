Драчев об условиях МОК: «Это провокация. Спортсмену предоставляют возможность выступить, но в обмен на предательство страны»

Владимир Драчев считает, что МОК провоцирует российских спортсменов на предательство.

Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Я считаю, что это провокация. Они играют на амбициях спортсмена – вроде предоставляют ему возможность выступить и показать результат, но только в обмен на предательство страны, народа, родителей.

Однозначно, в нынешней ситуации это (согласие на выдвинутые условия – Sports.ru) будет подлым предательством, возвращаться в страну тогда ему уже не нужно. Ты можешь поехать выступить, но билет у тебя будет только в одну сторону.

Предлагая такие критерии, западные специалисты либо показывают свою глупость, либо просто маскируются. У нас практически все спортсмены связаны с силовыми структурами, как они будут вычленять их из этого списка? Это не серьезно.

Понятно, что все это игра, в которой они выставляют себя теми, кто предоставляет возможность выступить на международных стартах. Но нормальный здравомыслящий человек в ответ на такие условия посмеется и плюнет этим товарищам в лицо. Видимо, они там у себя считают, что можно просто так взять и предать страну», – сказал бывший глава Союза биатлонистов России (СБР).