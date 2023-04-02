Драчев об условиях МОК: «Это провокация. Спортсмену предоставляют возможность выступить, но в обмен на предательство страны»

Теги Союз биатлонистов России МОК Олимпийская сборная России Владимир Драчев Биатлон

Владимир Драчев считает, что МОК провоцирует российских спортсменов на предательство.

Ранее МОК рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Я считаю, что это провокация. Они играют на амбициях спортсмена – вроде предоставляют ему возможность выступить и показать результат, но только в обмен на предательство страны, народа, родителей.

Однозначно, в нынешней ситуации это (согласие на выдвинутые условия – Sports.ru) будет подлым предательством, возвращаться в страну тогда ему уже не нужно. Ты можешь поехать выступить, но билет у тебя будет только в одну сторону.

Предлагая такие критерии, западные специалисты либо показывают свою глупость, либо просто маскируются. У нас практически все спортсмены связаны с силовыми структурами, как они будут вычленять их из этого списка? Это не серьезно.

Понятно, что все это игра, в которой они выставляют себя теми, кто предоставляет возможность выступить на международных стартах. Но нормальный здравомыслящий человек в ответ на такие условия посмеется и плюнет этим товарищам в лицо. Видимо, они там у себя считают, что можно просто так взять и предать страну», – сказал бывший глава Союза биатлонистов России (СБР).

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6 комментариев

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Viks
Предать страну - это значит предать ВЕСЬ народ и во время отечественной войны переметнуться к врагу и воевать со своим народом!
Хватит уже лепить страну и народ во всех своих тупых лозунгах!
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maripous
Это совсем не глупость и не маскировка. Это очень умный и циничный ход наших врагов. Провокация , рассчитанная на слабину, на то что раньше соглашались.
Потому что им там от России нужны предатели , а не спортсмены. Выиграть им ничего не дадут , а пропагандисткий антироссийский скандал раздуют.
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Viks
возможность выступить, но в обмен на предательство страны» --- Чудо безграмотное, что ты называешь предательством страны???
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Кирилл.С-Пб
Ответ каток Третьяка
предательство, это когда твои действия делают кому-то что-то плохое, что плохого сделает стране спортсмен из России, выступающий в белом костюме без флага?
это то, что ты написал
+2
-6
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Кирилл.С-Пб
#суки
0
-6
-6
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каток Третьяка
предательство, это когда твои действия делают кому-то что-то плохое, что плохого сделает стране спортсмен из России, выступающий в белом костюме без флага?
+5
-3
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