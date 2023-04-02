Майгуров о решении МОК по допуску россиян: «Понятно, что эти критерии для нас неприемлемы. В данной истории мы участвовать не будем»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров недоволен решением МОК о допуске россиян.

«Есть плюсы, есть минусы. Хорошо, что МОК хоть что-то сделал. Но понятно, что эти критерии для нас неприемлемы. Нет нашей идентификации, ни флага, ни гимна. Ладно было бы наказывать за что-то. В мире много чего происходит, но только для нашей страны и для белорусов выставляют те или иные критерии.

Поэтому мы здесь полностью солидарны и поддерживаем позицию Министерства спорта России и ОКР, что в данной истории мы участвовать не будем, но нужно диалог продолжать.

Не пустят всех, кто связан с вооруженными силами? Это же не является единственным критерием. Если будут изменения в других критериях, я думаю, это само собой тоже сгладится, тем более, что мы же все понимаем, кто участвует в СВО, а кто не участвует и бегает на чемпионатах и соревнованиях.

Это может быть определенным крючочком, но опять же – мы в этой истории двигаться точно не будем, идти на попятную.

Кто нас поддерживает? Если говорить про мои личные контакты, то вот спортсмены из Германии, они интересуются – как у вас, что у вас, мы вас ждем. Это не чиновники, это ребята и девчонки, с кем мы раньше бегали. Спортсмены из Балканских стран в том числе. Следят за нами, следя», – рассказал Майгуров в эфире Матч ТВ.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные