Майгуров о решении МОК по допуску россиян: «Понятно, что эти критерии для нас неприемлемы. В данной истории мы участвовать не будем»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России МОК Виктор Майгуров Биатлон

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров недоволен решением МОК о допуске россиян.

«Есть плюсы, есть минусы. Хорошо, что МОК хоть что-то сделал. Но понятно, что эти критерии для нас неприемлемы. Нет нашей идентификации, ни флага, ни гимна. Ладно было бы наказывать за что-то. В мире много чего происходит, но только для нашей страны и для белорусов выставляют те или иные критерии.

Поэтому мы здесь полностью солидарны и поддерживаем позицию Министерства спорта России и ОКР, что в данной истории мы участвовать не будем, но нужно диалог продолжать.

Не пустят всех, кто связан с вооруженными силами? Это же не является единственным критерием. Если будут изменения в других критериях, я думаю, это само собой тоже сгладится, тем более, что мы же все понимаем, кто участвует в СВО, а кто не участвует и бегает на чемпионатах и соревнованиях.

Это может быть определенным крючочком, но опять же – мы в этой истории двигаться точно не будем, идти на попятную.

Кто нас поддерживает? Если говорить про мои личные контакты, то вот спортсмены из Германии, они интересуются – как у вас, что у вас, мы вас ждем. Это не чиновники, это ребята и девчонки, с кем мы раньше бегали. Спортсмены из Балканских стран в том числе. Следят за нами, следя», – рассказал Майгуров в эфире Матч ТВ.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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31 комментарий

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Viks
Ответ Iuasamotu
Будем надеяться, что белорусы пойдут другим путём и сделают всё, чтобы в международных соревнованиях участвовал даже один спортсмен, если у него будет такая возможность
Скорее наоборот. Батька такого позора страны не допустит, а вот...
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Iuasamotu
Будем надеяться, что белорусы пойдут другим путём и сделают всё, чтобы в международных соревнованиях участвовал даже один спортсмен, если у него будет такая возможность
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sav187
Ответ Глеб Саратов
интересуются, поэтому знают, как и почему один небезызвестный австрийский художник пришёл к власти, и к чему такая модель управления в итоге приводит. но недопуск до спорт.состязаний это частная история, а не глобальная.
Спортсмены, я думаю, интересуются и частной: историей своего спорта.
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Антиполитпроект
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Это "НАТО" сейчас с тобой в одной комнате?
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A K
Тебя опять же никто нигде не ждёт, можешь сидеть в Москве в офисе, можешь в окопе, дело хозяйское. Спортсмены сами без тебя разберутся.
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Глеб Саратов
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
а НАТО то пришло на "стрелку"?
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udod
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
а ты чего не помогаешь?
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Владимир Харитонов
Ответ f0mk4
Флюгер поменял направление спустя несколько дней.
Ветер с моря дул
Подымал волну
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Viks
Ответ udod
моя сама нападает
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udod
Ответ Глеб Саратов
интересуются, поэтому знают, как и почему один небезызвестный австрийский художник пришёл к власти, и к чему такая модель управления в итоге приводит. но недопуск до спорт.состязаний это частная история, а не глобальная.
в одной из книжек, Фандорин, вроде, даже пересекался с юным художником
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Глеб Саратов
Ответ sav187
Думаете, немцы не интересуются своей историей?
интересуются, поэтому знают, как и почему один небезызвестный австрийский художник пришёл к власти, и к чему такая модель управления в итоге приводит.
но недопуск до спорт.состязаний это частная история, а не глобальная.
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udod
Ответ Viks
Значит, твою не защищают.
моя сама нападает
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Жанна Калгина
Вите надо выйти
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sav187
Ответ Глеб Саратов
ну, участникам тех событий, кто ещё не умер, 90+ лет и благополучно на пенсии.
Думаете, немцы не интересуются своей историей?
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Viks
Ответ udod
вот и я и спросил, чью, на мою, например, никто не нападал
Значит, твою не защищают.
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udod
Ответ Viks
У каждого своя.
вот и я и спросил, чью, на мою, например, никто не нападал
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Viks
Ответ udod
чью Родину?
У каждого своя.
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udod
Ответ Viks
"мы же все понимаем, кто участвует в СВО, а кто не участвует и бегает на чемпионатах и соревнованиях." --- Так и мы понимаем, кто Родину защищает, а кто свой карман набивает.
чью Родину?
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Kestutis Ceponis
Я не верю, что что-то изменится к лучшему. Потому что спортсмены такие трусливые и верят в своего короля, и спортсмены будут защищать ее, как могут. Много примеров искать не надо, вспомним в прошлом году в Лужниках, как спортсмены всей душой поддерживали эти глупые решения Путина. После такого необоснованного выступления рассчитывайте на допуск к участию в международных соревнованиях. Спасибо за понимание с уважением.
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Сим Сим
Ждём весточку из бункера : как скажет - так и будет. А разговоры про приемлимо-неприемлимо это мелочи.
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Глеб Саратов
Ответ sav187
Немцы способны нас понять. К ним после второй мировой было такое же отношение.
ну, участникам тех событий, кто ещё не умер, 90+ лет и благополучно на пенсии.
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Viks
"мы в этой истории двигаться точно не будем, идти на попятную." --- А 3 назад Майгуров пятился. Видно, что-то сзади ему упёрлось...
+7
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Oleg65
Мнение Майгурова, которого на ОИ не звали, безусловно, ценно.
+5
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Artur Sargaldakov
первая мысль была: " а зачем вообще Магуайр высказывается по теме допуска к олимпиаде" :D
+4
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sav187
Немцы способны нас понять. К ним после второй мировой было такое же отношение.
+5
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