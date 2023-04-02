Ирина Казакевич: «МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Я уже немного смирилась с этим, если честно»

Теги сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Ирина Казакевич Р-Спорт Биатлон

Ирина Казакевич высказалась о критериях МОК по допуску россиян к соревнованиям. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«На моих выступлениях в сезоне сказалось отсутствие международных стартов. Как бы мне ни хотелось думать о другом, но весь декабрь я испытывала грусть и досаду из-за того, что я так много готовилась. Особенно после успеха на Олимпиаде.

А сейчас МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Я уже немного смирилась с этим, если честно. 

Все рекомендации МОК рассматриваются нашей федерацией и руководством спорта. Как нам скажут, так мы и сделаем. Они в нас столько вкладывают, дают возможность соревноваться и развиваться. Мы зависим только от решения нашей федерации.

Предложение МОК слишком сложное, но я думаю, что потом они поменяют свои рекомендации, и мы сможем вернуться», – сказала Казакевич.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные 

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5 комментариев

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Глеб Саратов
Ответ Viks
МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время." --- Но не все это поняли.
пока на стадии гнева, некоторые ещё на отрицании, ждём перехода к торгу
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Viks
МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время." --- Но не все это поняли.
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Погладь быка
Напомню, напомню для забывчивых пикачей. Нужно всего лишь посмотреть на вторую (первую) строчку ОЗКМ на момент отстранения.
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Pikachu Pikachu
Ответ Погладь быка
Россиянам это в радость, можно быть первым парнями на деревне. А вот беларуским топам нет. Их уровень лучшие в мире, а не российские дети на российских водокачках.
Не подскажешь, где такую забористую траву берешь? Что это за лучшие в мире, которые на последних ОИ на всех одну медаль взяли?
+2
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Погладь быка
Россиянам это в радость, можно быть первым парнями на деревне. А вот беларуским топам нет. Их уровень лучшие в мире, а не российские дети на российских водокачках.
+1
-2
-1
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