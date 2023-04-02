Ирина Казакевич: «МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Я уже немного смирилась с этим, если честно»

высказалась о критериях МОК по допуску россиян к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«На моих выступлениях в сезоне сказалось отсутствие международных стартов. Как бы мне ни хотелось думать о другом, но весь декабрь я испытывала грусть и досаду из-за того, что я так много готовилась. Особенно после успеха на Олимпиаде.

А сейчас МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Я уже немного смирилась с этим, если честно.

Все рекомендации МОК рассматриваются нашей федерацией и руководством спорта. Как нам скажут, так мы и сделаем. Они в нас столько вкладывают, дают возможность соревноваться и развиваться. Мы зависим только от решения нашей федерации.

Предложение МОК слишком сложное, но я думаю, что потом они поменяют свои рекомендации, и мы сможем вернуться», – сказала Казакевич.

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