Алексей Вагин: «Трасса разбита очень сильно. Не знаю, как в первый день ребята бежали спринт, ей уже пришел конец»

Теги сборная России чемпионат России Матч ТВ Алексей Вагин Биатлон

Алексей Вагин прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России. 

Команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Алексея Вагина и Никиты Поршнева одержала в гонке победу. 

«Не знаю, сколько было, Петя Пащенко мне передал, за ним почти сразу ехали ребята. Мне сказали: «Не врабатывайся первый круг, иди спокойно». Я так и пошел, думал, что меня будут догонять.

Когда ехал последний подъем перед первым рубежом, видел, что никого сзади нет, подумал, почему бы не поработать одному, отдать все силы на дистанции, так и получилось.

Трасса разбита очень сильно. Не знаю, как в первый день ребята бежали спринт, трассе уже пришел конец. Она скользкая и в то же время сырая, по каше бежать тяжело, — сказал Вагин.

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6 комментариев

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Погладь быка
Ответ Viks
Вагина вижу, а где Иродов?
А Шопин спился.
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Юрий Костыгин
На КМ две трети сезона по такому бегали.
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Viks
Ответ Великий Алонсо
Ладно хоть Вагин биатлонист, а не биатлонистка
Я учился школе с Вагиной... Странные люди..., как будто фамилию менять запрещено.
+1
0
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Великий Алонсо
Ладно хоть Вагин биатлонист, а не биатлонистка
+2
0
+2
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Viks
Вагина вижу, а где Иродов?
0
-1
-1
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Погладь быка
российская подготовка трассы же. Ханты витрина же российского биатлона.
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