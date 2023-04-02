Алексей Вагин: «Трасса разбита очень сильно. Не знаю, как в первый день ребята бежали спринт, ей уже пришел конец»

прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России.

Команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, , Алексея Вагина и одержала в гонке победу.

«Не знаю, сколько было, Петя Пащенко мне передал, за ним почти сразу ехали ребята. Мне сказали: «Не врабатывайся первый круг, иди спокойно». Я так и пошел, думал, что меня будут догонять.

Когда ехал последний подъем перед первым рубежом, видел, что никого сзади нет, подумал, почему бы не поработать одному, отдать все силы на дистанции, так и получилось.

Трасса разбита очень сильно. Не знаю, как в первый день ребята бежали спринт, трассе уже пришел конец. Она скользкая и в то же время сырая, по каше бежать тяжело, — сказал Вагин.