Майгуров о переходе лыжников в биатлон: «У тренеров есть фамилии, но пока нет конкретики»

Виктор Майгуров поделился мнением о переходе лыжников в биатлон.

— Кого можно выделить по итогам сезона?

— Шевченко здесь выиграла две личных гонки, еще стала чемпионкой страны в эстафете. Это хороший показатель того, как надо работать, что нет ничего невозможно. Отмечу еще юниоров, которые совсем скоро вольются в сборную. Смена поколений есть.

— Наталия говорила, что люди из ее окружения в лыжных гонках думают о переходе в биатлон. Вы заинтересованы в подобных трансферах?

— Мы готовы продолжить подобную практику. У тренеров есть фамилии, но пока нет конкретики. Прецедент есть, опыт хороший, думаю, лыжники вполне могут попробовать себя в биатлоне. Тем более что вернуться в лыжные гонки никогда не поздно, — сказал .