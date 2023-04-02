Майгуров о переходе лыжников в биатлон: «У тренеров есть фамилии, но пока нет конкретики»
Виктор Майгуров поделился мнением о переходе лыжников в биатлон.
— Кого можно выделить по итогам сезона?
— Шевченко здесь выиграла две личных гонки, еще стала чемпионкой страны в эстафете. Это хороший показатель того, как надо работать, что нет ничего невозможно. Отмечу еще юниоров, которые совсем скоро вольются в сборную. Смена поколений есть.
— Наталия говорила, что люди из ее окружения в лыжных гонках думают о переходе в биатлон. Вы заинтересованы в подобных трансферах?
— Мы готовы продолжить подобную практику. У тренеров есть фамилии, но пока нет конкретики. Прецедент есть, опыт хороший, думаю, лыжники вполне могут попробовать себя в биатлоне. Тем более что вернуться в лыжные гонки никогда не поздно, — сказал Майгуров.
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