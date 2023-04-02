Майгуров о переходе лыжников в биатлон: «У тренеров есть фамилии, но пока нет конкретики»

Теги сборная России сборная России жен Виктор Майгуров Матч ТВ Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Виктор Майгуров поделился мнением о переходе лыжников в биатлон. 

— Кого можно выделить по итогам сезона?

— Шевченко здесь выиграла две личных гонки, еще стала чемпионкой страны в эстафете. Это хороший показатель того, как надо работать, что нет ничего невозможно. Отмечу еще юниоров, которые совсем скоро вольются в сборную. Смена поколений есть.

— Наталия говорила, что люди из ее окружения в лыжных гонках думают о переходе в биатлон. Вы заинтересованы в подобных трансферах?

— Мы готовы продолжить подобную практику. У тренеров есть фамилии, но пока нет конкретики. Прецедент есть, опыт хороший, думаю, лыжники вполне могут попробовать себя в биатлоне. Тем более что вернуться в лыжные гонки никогда не поздно, — сказал Майгуров

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3 комментария

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Сергей Жарковский
Майгуров похож на партизана: знаю, но не скажу, хоть стреляйте из биатлонной винтовки!👍
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SpirichJr
Ответ Биатлонная зима
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Барти Крауч... Младший!
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Биатлонная зима
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Погладь быка
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