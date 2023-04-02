Минспорт вернул доступ к спискам сборной страны. Неделю назад их закрыли по соображениям безопасности
Министерство спорта РФ вернуло доступ к спискам кандидатов в сборные страны.
25 марта списки были закрыты «в целях безопасности».
Теперь на официальном сайте министерства доступ к спискам кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта вновь открыт.
А то мало ли что, вдруг какой-то корреспондент Вашингтон Пост захочет секретную инфу выведать.
Помните, примерно так же решался вопрос с бизнесменами: появились на одном фото с Парией - и всё, повязаны навечно
ой прям юмористы- подстраховываются на пустом месте)
А ботам – подавно
Базу данных закрыли 25 марта, критерии МОК появлись только 28 числа.
Но это не мешает здешним комментаторам делать глубокомысленные выводы...)))