Минспорт вернул доступ к спискам сборной страны. Неделю назад их закрыли по соображениям безопасности

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Биатлон

Министерство спорта РФ вернуло доступ к спискам кандидатов в сборные страны. 

25 марта списки были закрыты «в целях безопасности».

Теперь на официальном сайте министерства доступ к спискам кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта вновь открыт. 

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19 комментариев

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ДудьСдулся
Надо наших футболистов на товарняки отправлять без фамилий на футболках и в масках!
А то мало ли что, вдруг какой-то корреспондент Вашингтон Пост захочет секретную инфу выведать.
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Виктор Дмитриев
а могло быть забавно: МОК внезапно снимает все санкции, нашим можно выступать везде под своими флагами - и они приезжают в масках как у мистера Х под обозначениями "спортсмен №1", "спортсмен №2" и т.д. Потому что секретно!
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RomvB
Когда советник министера внезапно загуглил фразу "секрет Полишинеля" ... )
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Sat397
Списки вернули, но осадочек остался))
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Viks
Ответ avcgloronalduMU
в чем подвох, какой смысл было закрывать, что хотели?
На... обмануть санкции.
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Россия будет свободной
Специально раскрыли принадлежность молодых талантов к ЦСКА и Росгвардии - чтобы затем их уже никто не взял к себе, если вдруг вздумают бежать.

Помните, примерно так же решался вопрос с бизнесменами: появились на одном фото с Парией - и всё, повязаны навечно
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Зоя Кудряшова
Какая опасность для спортсменов. ? Чудеса. Скорее списки переделывали.
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sav187
Опасность миновала?
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Лукерья
ну то то же ))
ой прям юмористы- подстраховываются на пустом месте)
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Валерий Петров
Напомнило картинку с крепостью - Закрыть ворота! Открыть ворота!
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Adeen
Ответ Воздушный Змей
Никто. Ничего. Не. Помнит. Базу данных закрыли 25 марта, критерии МОК появлись только 28 числа. Но это не мешает здешним комментаторам делать глубокомысленные выводы...)))
Наоборот" Все всё помнят. Но всем насрать)
А ботам – подавно
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Ярик01
Ответ Воздушный Змей
Никто. Ничего. Не. Помнит. Базу данных закрыли 25 марта, критерии МОК появлись только 28 числа. Но это не мешает здешним комментаторам делать глубокомысленные выводы...)))
То, что заранее были новости о критериях, более того, чуть не за месяц и обращение "60 западных стран", что и определяют политику МОК, сложно узнать?
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imaxim
Ответ Воздушный Змей
Никто. Ничего. Не. Помнит. Базу данных закрыли 25 марта, критерии МОК появлись только 28 числа. Но это не мешает здешним комментаторам делать глубокомысленные выводы...)))
Утечка о критериях мок была раньше. За день до официального оглашения уже итальянский чиновник в открытую все сказал. Значит инфа была намного раньше
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imaxim
Ответ avcgloronalduMU
в чем подвох, какой смысл было закрывать, что хотели?
Наверно пытались закрыть инфу о принадлежности к цска
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Воздушный Змей
Никто. Ничего. Не. Помнит.
Базу данных закрыли 25 марта, критерии МОК появлись только 28 числа.
Но это не мешает здешним комментаторам делать глубокомысленные выводы...)))
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Анна Беляева
Значит появились разъяснения мок, и санкций за присутствие в сборной не будет
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avcgloronalduMU
в чем подвох, какой смысл было закрывать, что хотели?
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Ярик01
когда поняли, что скрытие принадлежности к ЦСКА или к Росгвардии не поможет
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Viks
Просветление нашло?
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