Минспорт вернул доступ к спискам сборной страны. Неделю назад их закрыли по соображениям безопасности

спорта РФ вернуло доступ к спискам кандидатов в сборные страны.

25 марта списки были закрыты «в целях безопасности».

Теперь на официальном сайте министерства доступ к спискам кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта вновь открыт.