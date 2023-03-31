Артем Истомин: «Наш средний уровень стрелковой подготовки не соответствует тому, чтобы участвовать в Кубке мира»

Артем Истомин высказался о проблемах в стрельбе у российских биатлонистов.

В прошлом году Истомин возглавил одну из групп сборной России.

«Расширения группы точно нет. Только если за счет специалистов.

Вы сами видите, что наш средний уровень стрелковой подготовки не соответствует тому, чтобы участвовать в Кубке мира.

Если мы хотим получить способных спортсменов к следующей Олимпиаде, мы должны хорошо поработать.

Спортсмены же разные: у кого‑то высокая процентовка, кому‑то нужно больше времени уделять на стрельбе. С учетом этого нужен еще тренер.

Если работают два специалиста, получается, кто‑то не будет работать на дистанции. Даже у лыжников работают два тренера, хотя они не стоят на рубеже. Посмотрим, даст ли добро Минспорт на это», – сказал Истомин.