Артем Истомин: «Наш средний уровень стрелковой подготовки не соответствует тому, чтобы участвовать в Кубке мира»
Артем Истомин высказался о проблемах в стрельбе у российских биатлонистов.
В прошлом году Истомин возглавил одну из групп сборной России.
«Расширения группы точно нет. Только если за счет специалистов.
Вы сами видите, что наш средний уровень стрелковой подготовки не соответствует тому, чтобы участвовать в Кубке мира.
Если мы хотим получить способных спортсменов к следующей Олимпиаде, мы должны хорошо поработать.
Спортсмены же разные: у кого‑то высокая процентовка, кому‑то нужно больше времени уделять на стрельбе. С учетом этого нужен еще тренер.
Если работают два специалиста, получается, кто‑то не будет работать на дистанции. Даже у лыжников работают два тренера, хотя они не стоят на рубеже. Посмотрим, даст ли добро Минспорт на это», – сказал Истомин.
А то устроили какой-то оппозиционный шабаш. То они из ЦСКА собрались выходить ради условий МОК, то кто то - кто никогда ничего не выигрывал и не выиграет раздает интервью как они на все согласные ради международки.
Ради чего бесите народ? Ради 20-30 мест на кубке мира? Сидите в России и тренируйте стрельбу. И не рыпайтесь никуда.
А кому невтерпежь заграницу - в отпуск за свой счет. Выезд не закрыт.
Կարեն Խաչանյան d. Francisco Cerúndolo: 6-3 6-2
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Sorana Cârstea d. Арына Сабаленка: 6-4 6-4
România (⚽⚽) 2 vs 0 (🍩) Бeлapycь
П.С. Что поделать, Румыния опять обыграла Бeлapycь! И в футбол, и в теннис!! УРРААА!!!
😊😊😊😃😃😃😂😂😂🤣🤣🤣