Артем Истомин: «Наш средний уровень стрелковой подготовки не соответствует тому, чтобы участвовать в Кубке мира»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России Министерство спорта России Олимпиада-2026 Артем Истомин Биатлон

Артем Истомин высказался о проблемах в стрельбе у российских биатлонистов.

В прошлом году Истомин возглавил одну из групп сборной России.

«Расширения группы точно нет. Только если за счет специалистов.

Вы сами видите, что наш средний уровень стрелковой подготовки не соответствует тому, чтобы участвовать в Кубке мира.

Если мы хотим получить способных спортсменов к следующей Олимпиаде, мы должны хорошо поработать.

Спортсмены же разные: у кого‑то высокая процентовка, кому‑то нужно больше времени уделять на стрельбе. С учетом этого нужен еще тренер.

Если работают два специалиста, получается, кто‑то не будет работать на дистанции. Даже у лыжников работают два тренера, хотя они не стоят на рубеже. Посмотрим, даст ли добро Минспорт на это», – сказал Истомин.

8 комментариев

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Сергей Жарковский
Может вам ещё на каждого биатлониста тренера по стрельбе поставить?!
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rudnyjj
Истомин не специалист!!!!
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maripous
Ну в таком случае и нечего выпендриваться и метаться.
А то устроили какой-то оппозиционный шабаш. То они из ЦСКА собрались выходить ради условий МОК, то кто то - кто никогда ничего не выигрывал и не выиграет раздает интервью как они на все согласные ради международки.
Ради чего бесите народ? Ради 20-30 мест на кубке мира? Сидите в России и тренируйте стрельбу. И не рыпайтесь никуда.
А кому невтерпежь заграницу - в отпуск за свой счет. Выезд не закрыт.
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Serz_biatlon
Для начала с одним тренером по стрельбе разобраться надо, а он про второго заикается. С таким тренером как Норицын, который в сборной болтается уже лет восемь и никакого толка и прогресса за это время. Да и Истомин пока больше говорит. Группа выехала на старых дрожжах, а кому то и их не хватило. Если к концу следующего сезона будет явный прогресс, возьму свои слова обратно. Хотя по Норицыну врядли, по Истомину ещё может быть учитывая, что он там всегда готов учиться.
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Юрий Костыгин
На Кубке мира, помимо ведущих спортсменов, способных заехать в десятку хоть раз за сезон, бегает ещё толпа тихоходок, мазил и тормозов. Уровень КМ он разный.
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Welshman09
Данила Медведев d. Christopher Eubanks: 6-3 7-5
Կարեն Խաչանյան d. Francisco Cerúndolo: 6-3 6-2
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Sorana Cârstea d. Арына Сабаленка: 6-4 6-4

România (⚽⚽) 2 vs 0 (🍩) Бeлapycь

П.С. Что поделать, Румыния опять обыграла Бeлapycь! И в футбол, и в теннис!! УРРААА!!!

😊😊😊😃😃😃😂😂😂🤣🤣🤣
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тоторо
Крюкова возьмите на функционалку, а со стрельбой с Нориком занимайтесь
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Погладь быка
Трезвое мнение. Хоть со средним уровнем немного и переборщил. Страшно далеки вы и от народа КМ и от Динары с Антоном.
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