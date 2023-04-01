Эдуард Латыпов: «На первом круге решили с Серохвостовым попробовать пробежать как на Кубке мира. Хотелось создать интригу, драйвовую гонку»

Теги сборная России чемпионат России Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России.

«На первом круге решили с Серохвостовым попробовать пробежать как на Кубке мира. Я сказал: «Давай я пойду, а ты поддержишь». Я его пропустил на подъеме, чтобы он немного подтащил, потому что 70% дистанции я шел против ветра, а это не так просто. Хотелось создать интригу, драйвовую гонку. Конечно, в конце сезона сил не так много, но думаю, что было интересно.

На последнем рубеже все было под контролем. Я сделал первый выстрел, и подул сильный ветер. Переизготовился, взял поплотнее винтовку и выцеливал каждый выстрел, потому что понимал, что ошибаться нельзя, только ноль может помочь мне», – сказал Латыпов.

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2 комментария

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Погладь быка
Попробовали побежать и показали, что Серохвостов к Кубку мира не готов от слова "совсем". Если бы Антон не попал в порыв, а Латыпов не проскочил в затишье на первой стойке, устроил бы он Латыпову интригу, даже витамины бы не помогли.
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Luna02
Для Дани Интрига закончилась "не очень"..
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