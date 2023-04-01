Эдуард Латыпов: «На первом круге решили с Серохвостовым попробовать пробежать как на Кубке мира. Хотелось создать интригу, драйвовую гонку»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России.

«На первом круге решили с попробовать пробежать как на Кубке мира. Я сказал: «Давай я пойду, а ты поддержишь». Я его пропустил на подъеме, чтобы он немного подтащил, потому что 70% дистанции я шел против ветра, а это не так просто. Хотелось создать интригу, драйвовую гонку. Конечно, в конце сезона сил не так много, но думаю, что было интересно.

На последнем рубеже все было под контролем. Я сделал первый выстрел, и подул сильный ветер. Переизготовился, взял поплотнее винтовку и выцеливал каждый выстрел, потому что понимал, что ошибаться нельзя, только ноль может помочь мне», – сказал Латыпов.