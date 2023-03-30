Даниил Серохвостов: «Увидел, что у Гараничева круг, решил работать спокойно. Но был очень высокий тремор, я дрожал на рубеже»
Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о сложностях в сингл-миксте на чемпионате России.
Серохвостов и Евгения Буртасова заняли третье место.
«В принципе гонкой доволен. Было очень тяжело стрелять – очень динамичная гонка: ты как стартуешь, так и финишируешь – на полной скорости. К рубежу вообще не сбавляешь, поэтому тяжело стрелять.
Конечно, я видел Максима (Цветкова) и Женю (Гараничева) перед собой. Понимал, что есть возможность догнать и нельзя сбавлять. За мной еще шел Кирилл Бажин. Поэтому я работал практически до самого финиша с надеждой догнать Максима.
Когда мы заехали на (последний) рубеж, я видел, что Гараничев уже долго стоит. Понимал, что у него что-то не то. Когда встал на стрельбу, увидел, что у него круг – решил не рисковать и работать спокойно, но сегодня очень высокий тремор был. Я дрожал на рубеже. Это просто усталость», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
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