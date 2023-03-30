Даниил Серохвостов: «Увидел, что у Гараничева круг, решил работать спокойно. Но был очень высокий тремор, я дрожал на рубеже»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о сложностях в сингл-миксте на чемпионате России.

Серохвостов и заняли третье место.

«В принципе гонкой доволен. Было очень тяжело стрелять – очень динамичная гонка: ты как стартуешь, так и финишируешь – на полной скорости. К рубежу вообще не сбавляешь, поэтому тяжело стрелять.

Конечно, я видел Максима ( ) и Женю ( ) перед собой. Понимал, что есть возможность догнать и нельзя сбавлять. За мной еще шел . Поэтому я работал практически до самого финиша с надеждой догнать Максима.

Когда мы заехали на (последний) рубеж, я видел, что Гараничев уже долго стоит. Понимал, что у него что-то не то. Когда встал на стрельбу, увидел, что у него круг – решил не рисковать и работать спокойно, но сегодня очень высокий тремор был. Я дрожал на рубеже. Это просто усталость», – сказал Серохвостов в эфире « ».