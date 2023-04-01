Анастасия Гореева: «Оценила бы свои выступления в этом сезоне на пять из пяти. Прошла его ровно и без болезней»

Биатлонистка Анастасия Гореева оценила свои выступления в этом сезоне.

«Завтра будет последняя гонка, там и будем подводить окончательные итоги, но уже сейчас могу сказать, что я довольна сезоном. Прошла его ровно и без болезней. По пятибалльной шкале оценила бы свои выступления в этом сезоне на пять из пяти.

В Уват я уже не поеду, уезжаю домой и буду отдыхать и восстанавливаться. В этом сезоне у нас было более 40 гонок, это более чем достаточно. Уватский марафон – слишком сложная гонка.

Только сейчас вспомнила, что сегодня 1 апреля, но меня пока никто не подкалывал. Надеюсь, что и не сделают ничего плохого мне, ха-ха», – сказала Гореева.

Сегодня она завоевала серебро чемпионата России в Ханты-Мансийске в эстафете, выступая в составе команды Московской области.

«Второе место – хороший результат для сборной Московской области. Мы уже не раз навязывали борьбу, но, к сожалению, на последнем этапе все у нас разрушалось в пух и прах. Но сегодня последний этап бежала я. Рада, что все получилось.

Бежать последний этап – моя личная инициатива. Мне уже летом предоставлялась такая честь, но тогда я завалила эстафету. Сейчас хотела взять реванш.

За ходом гонки не особенно следила, потому что разминалась. Увидела за пять минут до своего старта, что девчонки много ошибаются из-за ветра и поняла, что за призы бороться реально.

Что касается Свердловской области, то их победа закономерна. У них все девочки являются членами сборной России. Несмотря на то, что у них два штрафных круга, они сегодня были непобедимы. Две минуты преимущества – это очень много», – добавила биатлонистка.