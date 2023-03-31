Карим Халили: «Не пожалел ли, что ушел от Каминского? Сто процентов нет»

Теги сборная России Юрий Каминский Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Карим Халили рассказал, жалеет ли он об уходе из группы Юрия Каминского.

Российский биатлонист подвел итоги прошедшего сезона.

– Сезон свой как оцените?

– Троечку бы поставил. Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Все, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше.

– Адаптация к новому тренерскому штабу сыграла роль?

– Не то чтобы адаптация, просто пробовали разные моменты, не совсем все сразу получилось. Я тот человек, который не боится экспериментировать, пробовать что-то новое. Есть для этого возможности. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй не пробуй – организм уже не так хорошо реагирует.

Сейчас мне хочется, интересно самому пробовать новые нюансы подготовки, спокойно на это идем. Меня многие спрашивали, почему я перешел. Но Артем Евгеньевич [Истомин] молодец, он не боится вносить новшества, не каждый в его возрасте бы решился взять на себя такую ответственность.

– Не пожалели, что от Юрия Каминского ушли?

– Сто процентов нет, – сказал Халили.

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1 комментарий

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Пенчекряк
Ну экспериментируй дальше. В этом сезоне уже доэкспериментировался.
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