Карим Халили: «Не пожалел ли, что ушел от Каминского? Сто процентов нет»

рассказал, жалеет ли он об уходе из группы Юрия Каминского.

Российский биатлонист подвел итоги прошедшего сезона.

– Сезон свой как оцените?

– Троечку бы поставил. Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Все, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше.

– Адаптация к новому тренерскому штабу сыграла роль?

– Не то чтобы адаптация, просто пробовали разные моменты, не совсем все сразу получилось. Я тот человек, который не боится экспериментировать, пробовать что-то новое. Есть для этого возможности. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй не пробуй – организм уже не так хорошо реагирует.

Сейчас мне хочется, интересно самому пробовать новые нюансы подготовки, спокойно на это идем. Меня многие спрашивали, почему я перешел. Но Артем Евгеньевич [ ] молодец, он не боится вносить новшества, не каждый в его возрасте бы решился взять на себя такую ответственность.

– Не пожалели, что от Юрия Каминского ушли?

– Сто процентов нет, – сказал Халили.