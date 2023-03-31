Карим Халили: «Не пожалел ли, что ушел от Каминского? Сто процентов нет»
Карим Халили рассказал, жалеет ли он об уходе из группы Юрия Каминского.
Российский биатлонист подвел итоги прошедшего сезона.
– Сезон свой как оцените?
– Троечку бы поставил. Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Все, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше.
– Адаптация к новому тренерскому штабу сыграла роль?
– Не то чтобы адаптация, просто пробовали разные моменты, не совсем все сразу получилось. Я тот человек, который не боится экспериментировать, пробовать что-то новое. Есть для этого возможности. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй не пробуй – организм уже не так хорошо реагирует.
Сейчас мне хочется, интересно самому пробовать новые нюансы подготовки, спокойно на это идем. Меня многие спрашивали, почему я перешел. Но Артем Евгеньевич [Истомин] молодец, он не боится вносить новшества, не каждый в его возрасте бы решился взять на себя такую ответственность.
– Не пожалели, что от Юрия Каминского ушли?
– Сто процентов нет, – сказал Халили.
1 комментарий