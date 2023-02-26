Истомин о том, почему Халили сошел с дистанции в масс-старте: «Были некоторые сложности с инвентарем. Со здоровьем это никак не связано»

Теги сборная России чемпионат России Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин рассказал, почему Карим Халили сошел с дистанции в большом масс-старте на чемпионате России.

Победу в гонке одержал Ильназ Мухамедзянов. 

«Были некоторые сложности с инвентарем. В подробности вдаваться не буду. Со здоровьем это никак не связано.

Правильно сделал, что снялся, потому нет смысла тратить силы в такой гонке», – сказал Истомин. 

❄️ Чемпионат России. Мухамедзянов победил в большом масс-старте, Колотов – 2-й, Первушин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 12-й

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4 комментария

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SIMONA
Походу лыжи тупили, как у Латыпова
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Viks
Саид: "Стою я на трассе в лыжи обутый - то ли лыжи не едут, то ли я ...
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D-r. Peter
Надел по ошибке балабановские лыжи?
+4
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Luna02
Хорошо,что не приболел.. Здоровья и успехов.
+4
-2
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