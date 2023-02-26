Истомин о том, почему Халили сошел с дистанции в масс-старте: «Были некоторые сложности с инвентарем. Со здоровьем это никак не связано»

Тренер Артем Истомин рассказал, почему сошел с дистанции в большом масс-старте на чемпионате России.

Победу в гонке одержал Ильназ Мухамедзянов.

«Были некоторые сложности с инвентарем. В подробности вдаваться не буду. Со здоровьем это никак не связано.

Правильно сделал, что снялся, потому нет смысла тратить силы в такой гонке», – сказал Истомин.

❄️ Чемпионат России. Мухамедзянов победил в большом масс-старте, Колотов – 2-й, Первушин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 12-й