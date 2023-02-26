Истомин о том, почему Халили сошел с дистанции в масс-старте: «Были некоторые сложности с инвентарем. Со здоровьем это никак не связано»
Тренер Артем Истомин рассказал, почему Карим Халили сошел с дистанции в большом масс-старте на чемпионате России.
Победу в гонке одержал Ильназ Мухамедзянов.
«Были некоторые сложности с инвентарем. В подробности вдаваться не буду. Со здоровьем это никак не связано.
Правильно сделал, что снялся, потому нет смысла тратить силы в такой гонке», – сказал Истомин.
❄️ Чемпионат России. Мухамедзянов победил в большом масс-старте, Колотов – 2-й, Первушин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 12-й
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