Артем Истомин: «Халили принял решение пропустить гонку преследования, чтобы подготовиться к дальнейшим стартам»

объяснил, почему пропустил пасьют на чемпионате России.

В спринте Халили занял 11-е место.

– Карим не выступил из‑за сложных погодных условий. Плюс отталкивались от состояния: чтобы подготовиться к дальнейшим стартам, он принял решение пропустить гонку.

– Он не сильно измотан сезоном?

– Он ставил себе цель на сезон – победить в общем зачете. Он это выполнил, но не таким путем, – сказал Истомин.

Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂