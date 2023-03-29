Артем Истомин: «Халили принял решение пропустить гонку преследования, чтобы подготовиться к дальнейшим стартам»

Теги сборная России чемпионат России Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Артем Истомин объяснил, почему Карим Халили пропустил пасьют на чемпионате России.

В спринте Халили занял 11-е место.

– Карим не выступил из‑за сложных погодных условий. Плюс отталкивались от состояния: чтобы подготовиться к дальнейшим стартам, он принял решение пропустить гонку.

– Он не сильно измотан сезоном?

– Он ставил себе цель на сезон – победить в общем зачете. Он это выполнил, но не таким путем, – сказал Истомин.

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3 комментария

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Ltsoy
Ответ Пенчекряк
Лучше бы не плёл про погодные условия. Они для всех одинаковые были. Сказал бы честно - Халили решил не бегать гонки в которых ему не светят медали.
Уже с трудом вспоминается, когда он был последний раз на подиуме((
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Сергей Жарковский
На последних гонках Карим никакой , ни стрельбы, ни скорости! Если решил отдохнуть, отдохни. Береги здоровье!
+2
0
+2
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Пенчекряк
Лучше бы не плёл про погодные условия. Они для всех одинаковые были. Сказал бы честно - Халили решил не бегать гонки в которых ему не светят медали.
+1
0
+1
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