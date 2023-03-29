Артем Истомин: «Халили принял решение пропустить гонку преследования, чтобы подготовиться к дальнейшим стартам»
Артем Истомин объяснил, почему Карим Халили пропустил пасьют на чемпионате России.
В спринте Халили занял 11-е место.
– Карим не выступил из‑за сложных погодных условий. Плюс отталкивались от состояния: чтобы подготовиться к дальнейшим стартам, он принял решение пропустить гонку.
– Он не сильно измотан сезоном?
– Он ставил себе цель на сезон – победить в общем зачете. Он это выполнил, но не таким путем, – сказал Истомин.
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