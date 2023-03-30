Поршнев о рекомендациях МОК: «Не сильно вдавался в подробности. Я так понял, в ближайшее время нам ничего хорошего не светит»

заявил, что настраивается на выступления внутри России в будущем сезоне.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Международный союз биатлонистов ( ) в свою очередь сообщил, что пока не рассматривает вариант возвращения российских спортсменов, несмотря на эти рекомендации.

«Честно говоря, я не сильно вдавался в подробности, потому что сейчас сосредоточен на выступлениях на чемпионате России.

Я так понял, что в ближайшее время нам ничего хорошего не светит, поэтому будем настраиваться на чемпионат и Кубок России, будем бегать у себя», – сказал Поршнев.