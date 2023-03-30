Поршнев о рекомендациях МОК: «Не сильно вдавался в подробности. Я так понял, в ближайшее время нам ничего хорошего не светит»

Теги сборная России МОК IBU Никита Поршнев Биатлон

Никита Поршнев заявил, что настраивается на выступления внутри России в будущем сезоне.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Международный союз биатлонистов (IBU) в свою очередь сообщил, что пока не рассматривает вариант возвращения российских спортсменов, несмотря на эти рекомендации.

«Честно говоря, я не сильно вдавался в подробности, потому что сейчас сосредоточен на выступлениях на чемпионате России.

Я так понял, что в ближайшее время нам ничего хорошего не светит, поэтому будем настраиваться на чемпионат и Кубок России, будем бегать у себя», – сказал Поршнев.

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3 комментария

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Viks
Я так понял, что в ближайшее время нам ничего хорошего не светит, --- Правильно понял. Даже удивительно.
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Погладь быка
И так, и так, допустят или не допустят, вам не светит.
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-1
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Вадим Симонов
И правильно что не вдавался,там ничего нового - МОК якобы допустил наших спортсменов с невыполнимыми условиями, а так всё по старому - занимайтесь своим делом:)
+4
-1
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