Поршнев о рекомендациях МОК: «Не сильно вдавался в подробности. Я так понял, в ближайшее время нам ничего хорошего не светит»
Никита Поршнев заявил, что настраивается на выступления внутри России в будущем сезоне.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
Международный союз биатлонистов (IBU) в свою очередь сообщил, что пока не рассматривает вариант возвращения российских спортсменов, несмотря на эти рекомендации.
«Честно говоря, я не сильно вдавался в подробности, потому что сейчас сосредоточен на выступлениях на чемпионате России.
Я так понял, что в ближайшее время нам ничего хорошего не светит, поэтому будем настраиваться на чемпионат и Кубок России, будем бегать у себя», – сказал Поршнев.
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