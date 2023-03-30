Елизавета Каплина: «Свой этап оценю на «четверку с минусом», подвела чуть‑чуть стрельба»

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала победу в смешанной эстафете на ЧР.

Каплина выступала в составе команды ХМАО-Югры.

– Тяжело ли было сегодня выходить на гонку?

– Очень сильно волновалась за стрельбу, переживала. Была уверена в ходе, даже в пасьюте он у меня был нормальным. Настраивалась на стрельбу, немного не получилось, но это уже лучше, чем в предыдущие гонки. Хотелось сделать задел для команды. Думаю, что мой этап получился.

– Победа же – хорошая компенсация за все проблемы по ходу сезона?

– Да, спасибо команде, что постарались на славу и победили. Свой этап я оценю на «четверку с минусом», подвела чуть‑чуть стрельба, – сказала биатлонистка.