Елизавета Каплина: «Свой этап оценю на «четверку с минусом», подвела чуть‑чуть стрельба»

Теги сборная России жен чемпионат России сборная ХМАО-Югры жен Елизавета Каплина Биатлон

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала победу в смешанной эстафете на ЧР.

Каплина выступала в составе команды ХМАО-Югры.

– Тяжело ли было сегодня выходить на гонку?

– Очень сильно волновалась за стрельбу, переживала. Была уверена в ходе, даже в пасьюте он у меня был нормальным. Настраивалась на стрельбу, немного не получилось, но это уже лучше, чем в предыдущие гонки. Хотелось сделать задел для команды. Думаю, что мой этап получился.

– Победа же – хорошая компенсация за все проблемы по ходу сезона?

– Да, спасибо команде, что постарались на славу и победили. Свой этап я оценю на «четверку с минусом», подвела чуть‑чуть стрельба, – сказала биатлонистка.

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