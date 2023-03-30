Екатерина Носкова: «Каким‑то чудом закрывала мишени дополнительными патронами. Видимо, Всевышний мне помогал»

Биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала победу в смешанной эстафете на ЧР.

Носкова выступала в составе команды ХМАО-Югры.

– Бежите все гонки в сезоне. Знакома ли вам усталость?

– Конечно, бывает устаю. Все мы люди. Бывали гонки, в которых мне приходилось тяжело. Слава богу, на этих стартах я чувствую себя хорошо и конкурентоспособной. Готова еще к участию в двух гонках. Рада, что команде удалось победить. Мы у себя дома показываем хорошие результаты. Спасибо всем, кто нас поддерживает.

– Гореева призналась, что была рада выиграть стойку у вас. А для вас как?

– Да, получился реванш сегодня. В пасьюте у нас было по два промаха, но финишный круг у меня был лучше, сегодня сработала лучше. Я каким‑то чудом закрывала дополнительные патроны. Видимо, Всевышний мне помогал закрыть мишени. Но это спорт, – сказала биатлонистка.