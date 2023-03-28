Екатерина Носкова: «С рубежа мы выходили вчетвером, я подумала: ну опять придется зарубаться!»

оценила выступление в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.

«Немножко волнительно было на четвертой стрельбе, я понимала, что мы с Настей Гореевой боремся и девчонки еще были близко.

Пыталась сконцентрироваться на своей стрельбе, но не смогла – я слышала и видела, как стреляла Настя. И вот то, что я не смогла отключиться от девчонок, это мне помешало.

С рубежа мы выходили вчетвером, я такая подумала: ну опять придется зарубаться! У меня столько финишей было в этом году, на которых приходилось прямо вот отдавать себя всю. Думаю: ну сегодня надо еще разочек повторить», – сказала Носкова в эфире « ».