Поварницын о серебре в смешанной эстафете: «Не хотелось встречать жену без цветов, у меня просто не было выбора»

Теги сборная России чемпионат России Максим Цветков сборная Тюменской области Александр Поварницын Арина Яборова Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал выступление в смешанной эстафете на ЧР.

Поварницын завоевал серебро, выступая в составе команды Тюменской области.

– Верили, что получится?

– Я был сразу заряжен бороться с первых метров и бросился в гонку. Соперники дали шанс, я мог воспользоваться им, если бы лежа стрелял хорошо, но сам ковырялся, ветер усилился, пытался привыкнуть. Два габарита зашло, и меня, наверное, сегодня боженька поцеловал. Не хотелось встречать свою жену без цветов, у меня просто не было выбора.

– Что помогло выступить лучше, чем в предыдущих гонках?

– Пара лыж Максима Цветкова, старенькие, боевые. У меня с лыжами проблемы, просто не едут. Я‑то готов хорошо, чувствую, что инвентарем сильно проигрываю.

– Кугаевский стал дедушкой. Он как‑то дополнительно мотивировал вас, мол, давай, за меня?

– Я даже не знал. Значит у него сегодня будет тройной праздник, еще Женя (Гараничев) с Викой (Сливко) выиграли (сингл‑микст). Это было супер! – сказал биатлонист.

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3 комментария

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Ответ Биатлонная зима
Александр молодец все жене и медаль и цветы
Детям цветы, бабе мороженое.
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Биатлонная зима
Александр молодец все жене и медаль и цветы
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Первушин хотел. Правда у него жены нет.
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