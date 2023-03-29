Ростовцев о работе над стрельбой: «Задача в том, чтобы в команду приходили спортсмены с определенным уровнем умений»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Биатлон

Павел Ростовцев рассказал, как будет проходить работа над стрельбой в сборной России. 

– Вы презентовали план подготовки резерва сборной России на предстоящий сезон. В чем он заключается?

– Задача в том, чтобы в юниорскую и основную команду приходили спортсмены с определенным уровнем умений. Люди, которые становятся победителями всероссийских и международных стартов порой ни дня не катались классическим ходом и даже не умеют стоять на лыжероллерах в нем. Отсюда проблемы в технике и проблемы переноса веса тела и тактико-технических действий. 

У нас приходят в команду спортсмены, у которых длина траектории 0,30 секунды до выстрела при удержании на стрелковом тренажере. В свое время у нас этот показатель был 0,10-0,12, а сейчас практически ни у кого нет показателя лучше 0,30.

– 0,10-0,12 было у вас лично или у всей команды?

– У нас это был средний уровень в команде, а сегодня свыше 0,2. В два раза ниже уровень устойчивости винтовки. Отсюда у нас и проблемы в стрельбе на 60 процентов, непонимание, как стрелять лежа, как работать с ветром и так далее. Мы хотим, чтобы не только спортсмены показывали высокие результаты в молодом возрасте, но и понимали, за счет каких нагрузок эти результаты достигаются.

Это главная идея. На основе современных научных подходов мы будем определять потенциальные возможности современных молодых спортсменов. Оснащение протокола тестирования сегодня нам позволяет это сделать, и мы определим несколько десятков человек, которых будем обучать, сопровождать и тренировать, – – сказал вице-президент Союза биатлонистов России по спорту.

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11 комментариев

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Биатлонная зима
Оч странно слышать об этом от Павла, он уже однажды был участке и снова желает……
Похоже просто нет у нас нормальных тренеров по стрельбе вот и все
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тоторо
Ответ Anouck
Обе медленные. Причём Дюжева, которая до этого по юниорам на международных стартах ногами феерила, тоже в тех немногих гонках, которые у неё в этом сезоне были, скоростью на их фоне не отметилась.
Зырянова спринт на взрослом ЧР нормально пробежала по скорости! быстрее Дербушовой, почти в ноги с Юрловой. А Гришина да медленная,она и по юниоркам брала медали чисто стрельбой,Зырянова же всегда была одной из быстрых по юниоркам ,так что не гоните
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Anouck
Ответ Бартоломью Робертс
Калинина и Иванова медленные, на их фоне обе Насти неплохо ногами перебирают.
Смотря с чем сравнивать, но их тройка 2004 г.р, уже сейчас ногами объезжает.
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masterdanila
как с патронами то, паша???😀😀😀
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Бартоломью Робертс
Ответ Anouck
Обе медленные. Причём Дюжева, которая до этого по юниорам на международных стартах ногами феерила, тоже в тех немногих гонках, которые у неё в этом сезоне были, скоростью на их фоне не отметилась.
Калинина и Иванова медленные, на их фоне обе Насти неплохо ногами перебирают.
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Бартоломью Робертс
Ответ Andrey Novikov
Прилично для юниорок. Но есть куда расти.
Куда расти есть всегда.
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Anouck
Ответ Бартоломью Робертс
Зырянова и Гришина стреляют очень прилично.
Обе медленные. Причём Дюжева, которая до этого по юниорам на международных стартах ногами феерила, тоже в тех немногих гонках, которые у неё в этом сезоне были, скоростью на их фоне не отметилась.
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Anouck
Не знаю у кого как, но мне при упоминании таких вот тестирований вспоминается легендарный биатлонист Иван Галушкин, про которого говорили, что это чуть не новый Устюгов. Его под этим соусом в своё время даже взяли на юношеские Олимпийские игры...
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Боль - лельщик
А тренеры то на что ?
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Andrey Novikov
Ответ Бартоломью Робертс
Зырянова и Гришина стреляют очень прилично.
Прилично для юниорок. Но есть куда расти.
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Бартоломью Робертс
Зырянова и Гришина стреляют очень прилично.
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