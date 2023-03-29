Ростовцев о работе над стрельбой: «Задача в том, чтобы в команду приходили спортсмены с определенным уровнем умений»

рассказал, как будет проходить работа над стрельбой в сборной России.

– Вы презентовали план подготовки резерва сборной России на предстоящий сезон. В чем он заключается?

– Задача в том, чтобы в юниорскую и основную команду приходили спортсмены с определенным уровнем умений. Люди, которые становятся победителями всероссийских и международных стартов порой ни дня не катались классическим ходом и даже не умеют стоять на лыжероллерах в нем. Отсюда проблемы в технике и проблемы переноса веса тела и тактико-технических действий.

У нас приходят в команду спортсмены, у которых длина траектории 0,30 секунды до выстрела при удержании на стрелковом тренажере. В свое время у нас этот показатель был 0,10-0,12, а сейчас практически ни у кого нет показателя лучше 0,30.

– 0,10-0,12 было у вас лично или у всей команды?

– У нас это был средний уровень в команде, а сегодня свыше 0,2. В два раза ниже уровень устойчивости винтовки. Отсюда у нас и проблемы в стрельбе на 60 процентов, непонимание, как стрелять лежа, как работать с ветром и так далее. Мы хотим, чтобы не только спортсмены показывали высокие результаты в молодом возрасте, но и понимали, за счет каких нагрузок эти результаты достигаются.

Это главная идея. На основе современных научных подходов мы будем определять потенциальные возможности современных молодых спортсменов. Оснащение протокола тестирования сегодня нам позволяет это сделать, и мы определим несколько десятков человек, которых будем обучать, сопровождать и тренировать, – – сказал вице-президент Союза биатлонистов России по спорту.