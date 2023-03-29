Наталья Гербулова: «У нас уже сейчас есть проблемы с поставкой зарубежных лыж, нас выручают биатлонисты, у кого есть лыжи с прошлого сезона»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Матч ТВ Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о проблемах с поставкой лыж. 

«У нас уже сейчас есть проблемы с поставкой зарубежных лыж, нас выручают те биатлонисты, у кого есть олимпийские лыжи с прошлого сезона. Спасибо им большое за это.

Что касается оружия, то пока используем свое, с этим на данный момент все нормально», — сказала Гербулова. 

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6 комментариев

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Голос Губерниева
Запомни, Наташа, нет никаких проблем! Всё идёт по плану.
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Klen2005
Ответ andreyv19
Скоро на Телеханах гонять будите))) Лыжи классные, но резинка постоянно рвется)))
Зато ноги в валенках не замерзнут.
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Дима Рогач
Ответ andreyv19
Скоро на Телеханах гонять будите))) Лыжи классные, но резинка постоянно рвется)))
Садко, Тисса , у нас все есть , чем недовольны? Непонятно
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Погладь быка
Ответ andreyv19
Скоро на Телеханах гонять будите))) Лыжи классные, но резинка постоянно рвется)))
Беларуские лыжи по-любому лучше любых российских (правда в России особо лыжи не производят).
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Погладь быка
Короче как не крути, а так и остался главный мотив существования России - "Заграница нам поможет".
+1
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andreyv19
Скоро на Телеханах гонять будите)))
Лыжи классные, но резинка постоянно рвется)))
+4
-2
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