Наталья Гербулова: «У нас уже сейчас есть проблемы с поставкой зарубежных лыж, нас выручают биатлонисты, у кого есть лыжи с прошлого сезона»
Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о проблемах с поставкой лыж.
«У нас уже сейчас есть проблемы с поставкой зарубежных лыж, нас выручают те биатлонисты, у кого есть олимпийские лыжи с прошлого сезона. Спасибо им большое за это.
Что касается оружия, то пока используем свое, с этим на данный момент все нормально», — сказала Гербулова.
Лыжи классные, но резинка постоянно рвется)))