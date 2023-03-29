Наталья Гербулова: «У нас уже сейчас есть проблемы с поставкой зарубежных лыж, нас выручают биатлонисты, у кого есть лыжи с прошлого сезона»

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о проблемах с поставкой лыж.

«У нас уже сейчас есть проблемы с поставкой зарубежных лыж, нас выручают те биатлонисты, у кого есть олимпийские лыжи с прошлого сезона. Спасибо им большое за это.

Что касается оружия, то пока используем свое, с этим на данный момент все нормально», — сказала Гербулова.