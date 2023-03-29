Наталья Гербулова: «Конечно, очень тяжело без международных соревнований. У нас много хороших ребят, которые могли бы побороться с Йоханнесом Бо»
Наталья Гербулова заявила, что российским спортсменам тяжело без международных стартов.
Россияне отстранены от международных турниров под эгидой IBU с февраля прошлого года из-за ситуации на Украине.
«Когда все произошло 24 февраля, мы были в Италии на сборах. Спасибо организации, которая нас вернула.
Конечно, нам очень тяжело без международных соревнований, потому что это то, к чему стремится любой спортсмен.
У нас есть много хороших ребят, которые могли бы побороться... с Йоханнесом Бо», – сказала Гербулова со смехом.
«Надеюсь, скоро мы вернемся», – добавила биатлонистка.
Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷♂
Гербулова, ты не вернёшься. На сибирских трассах будешь уму-разуму набираться, пока не поумнеешь.
В борьбе за топ-10 сезона мог быть, возможно, Латыпов и всё.
А почему никто не переживает за ракетчиков РВСН, они тоже всю жизнь готовились и заслужили право выступить" (с)