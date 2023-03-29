Наталья Гербулова: «Конечно, очень тяжело без международных соревнований. У нас много хороших ребят, которые могли бы побороться с Йоханнесом Бо»

Теги сборная России сборная России жен Наталья Гербулова Спорт-Экспресс Биатлон

Наталья Гербулова заявила, что российским спортсменам тяжело без международных стартов.

Россияне отстранены от международных турниров под эгидой IBU с февраля прошлого года из-за ситуации на Украине.

«Когда все произошло 24 февраля, мы были в Италии на сборах. Спасибо организации, которая нас вернула.

Конечно, нам очень тяжело без международных соревнований, потому что это то, к чему стремится любой спортсмен.

У нас есть много хороших ребят, которые могли бы побороться... с Йоханнесом Бо», – сказала Гербулова со смехом.

«Надеюсь, скоро мы вернемся», – добавила биатлонистка. 

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19 комментариев

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Booligan
Ответ Xell
Не ну почему она просто брата перепутала)) С Тарьей бы поборолись.
Латыпов и Серохвостов раз в год
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maripous
За что и кому эта курица говорит спасибо? МОК за их условия?
Гербулова, ты не вернёшься. На сибирских трассах будешь уму-разуму набираться, пока не поумнеешь.
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masterdanila
что это ТО то??? в италию не сьездить или евро не получить за нахождение в пелотоне??? для вашего уровня и кавголово, как швейцарские альпы!😀😀😀
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Klen2005
Бороться можем. Побороть не можем.
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Татьяна Солотина
Вернётесь, когда у братьев дети подрастут! С ними и будете соревноваться. Теперь вам можно до глубокой старости по лыжне пешком ходить, с вашей-то конкуренцией!
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Сергей Жарковский
Бороться с Иоханессом, по-моему это перебор!🤣
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Xell
Ответ encaro_one
Чтобы бороться с Йоханнесом Бо нет никого не только в России, но и в мире. В борьбе за топ-10 сезона мог быть, возможно, Латыпов и всё.
Не ну почему она просто брата перепутала)) С Тарьей бы поборолись.
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Xell
Если без шуток, то у нас ни одного такого биатлониста нет. Латыпов мог бы побороться, с Сэбом или Майе.
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2533ПВ
Бульбаши вообще ничего не показывают.У Смолибековой закончились австрийские витамины и сразу сдулась.Даже от стартов отказывается,боится рос.юниоркам проиграть.
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den70
Почему большинство из них настолько оторваны от реальности?
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Погладь быка
Ответ Геннадий Томилин
Кто эти хорошие ребята?
Э(дик), П(оршнев), О(хлобыстин)
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Погладь быка
Ответ Iuasamotu
Хоть бы с Доля начали, а то сразу на место Бё претендовать.
Таков российский менталитет - если ездищь на жиге или на ладе калина, всегда рассказываешь, что ты эти ламборгини и мерсы только так обгоняешь.
+2
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Погладь быка
Да все равно вы на КИБУ сидели в большинстве своем. Какой вам Бё. Динара выступающая вполноги и забивающая на ваши российские соревнования, для вас недостежимая высота.
+1
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Iuasamotu
Хоть бы с Доля начали, а то сразу на место Бё претендовать.
+4
-2
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Alexander Rakhilkin
"В преферанс, в очко и на бильярде" (С)
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Геннадий Томилин
Кто эти хорошие ребята?
+3
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encaro_one
Чтобы бороться с Йоханнесом Бо нет никого не только в России, но и в мире.
В борьбе за топ-10 сезона мог быть, возможно, Латыпов и всё.
+6
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irina1980
Тяжело сейчас тем,кто отправил в район СВО мужей,сыновей,братьев, а отстранение спортсменов это неприятность и все.
+8
-2
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volga_olga
"Все так переживают за спортсменов, мол они всю жизнь готовились и поэтому им надо дать шанс выступить.

А почему никто не переживает за ракетчиков РВСН, они тоже всю жизнь готовились и заслужили право выступить" (с)
+2
-3
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