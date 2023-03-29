Наталья Гербулова: «Конечно, очень тяжело без международных соревнований. У нас много хороших ребят, которые могли бы побороться с Йоханнесом Бо»

заявила, что российским спортсменам тяжело без международных стартов.

Россияне отстранены от международных турниров под эгидой IBU с февраля прошлого года из-за ситуации на Украине.

«Когда все произошло 24 февраля, мы были в Италии на сборах. Спасибо организации, которая нас вернула.

Конечно, нам очень тяжело без международных соревнований, потому что это то, к чему стремится любой спортсмен.

У нас есть много хороших ребят, которые могли бы побороться... с », – сказала Гербулова со смехом.

«Надеюсь, скоро мы вернемся», – добавила биатлонистка.

Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂