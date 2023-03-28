Виктория Сливко: «Попыталась за Носковой зацепиться, но лыжи у нее были покруче. Рада, что смогла удержаться за двумя лыжницами»

оценила выступление в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.

«Я знаю, что Носкова лыжница. Когда я уходила, то понимала, что л надо сразу здесь брать, не ждать каких-то моментов.

Девчонки приближались, но я видела их все время впереди себя и заметила, что Гореевой тяжеловато. Поэтому я надеялась и ждала только Екатерину (Носкову). Собственно, она только и догнала.

Я попыталась за ней зацепиться, но лыжи у нее были покруче, честно, хотя сервис все равно сработал великолепно. Немного отставала на спусках, в подъем упиралась. Но рада, что смогла удержаться за двумя лыжницами. Я третья, получается, ха-ха», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».