Виктория Сливко: «Попыталась за Носковой зацепиться, но лыжи у нее были покруче. Рада, что смогла удержаться за двумя лыжницами»

Теги сборная России жен чемпионат России Виктория Сливко Матч ТВ Биатлон

Виктория Сливко оценила выступление в гонке преследования на чемпионате России по биатлону. 

«Я знаю, что Носкова лыжница. Когда я уходила, то понимала, что Ларису Куклину надо сразу здесь брать, не ждать каких-то моментов.

Девчонки приближались, но я видела их все время впереди себя и заметила, что Гореевой тяжеловато. Поэтому я надеялась и ждала только Екатерину (Носкову). Собственно, она только и догнала.

Я попыталась за ней зацепиться, но лыжи у нее были покруче, честно, хотя сервис все равно сработал великолепно. Немного отставала на спусках, в подъем упиралась. Но рада, что смогла удержаться за двумя лыжницами. Я третья, получается, ха-ха», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ». 

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3 комментария

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Биатлонная зима
Катя посильнее Вики на дистанции очевидно, хорошо , что Лару Вика обошла иначе догнала бы ее и Настя Шевченко и остальные девчонки, которые были рядом. Вика терпеливая биатлонистка и может терпеть
Бронза 🥉оч крутой результат
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Погладь быка
Доведут вас витамины до цугундера.
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тоторо
а ха ха обязательно было добавлять в текстовую версию интервью?
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