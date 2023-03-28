Анастасия Шевченко: «С каждый годом знания стрельбы и умение немного замыливаются. Сколько могла, помогла Наталии. Теперь самой нужно разобраться»
Биатлонистка Анастасия Шевченко оценила успехи бывшей лыжницы Наталии Шевченко.
Ранее на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко выиграла спринт и гонку преследования, допустив лишь один промах за две гонки.
– В начале сезона, когда Наталия делала первые шаги в биатлоне, я знала, что она имеет большой потенциал. Она будто знала, как стрелять. Я тогда сказала: она может показать всем, что она лидер в биатлоне.
– Наверное, она теперь может давать советы в плане стрельбы?
– Ну да. С каждый годом знания стрельбы и умение немного замыливаются. Сколько могла, помогла Наталии. Теперь самой нужно разобраться, – сказала Анастасия Шевченко.
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