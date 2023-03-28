Анастасия Шевченко: «С каждый годом знания стрельбы и умение немного замыливаются. Сколько могла, помогла Наталии. Теперь самой нужно разобраться»

Биатлонистка Анастасия Шевченко оценила успехи бывшей лыжницы Наталии Шевченко.

Ранее на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко выиграла спринт и гонку преследования, допустив лишь один промах за две гонки.

– В начале сезона, когда Наталия делала первые шаги в биатлоне, я знала, что она имеет большой потенциал. Она будто знала, как стрелять. Я тогда сказала: она может показать всем, что она лидер в биатлоне.

– Наверное, она теперь может давать советы в плане стрельбы?

– Ну да. С каждый годом знания стрельбы и умение немного замыливаются. Сколько могла, помогла Наталии. Теперь самой нужно разобраться, – сказала Анастасия Шевченко.