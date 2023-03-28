Анастасия Шевченко: «С каждый годом знания стрельбы и умение немного замыливаются. Сколько могла, помогла Наталии. Теперь самой нужно разобраться»

Теги сборная России жен чемпионат России Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистка Анастасия Шевченко оценила успехи бывшей лыжницы Наталии Шевченко.

Ранее на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске Наталия Шевченко выиграла спринт и гонку преследования, допустив лишь один промах за две гонки.

– В начале сезона, когда Наталия делала первые шаги в биатлоне, я знала, что она имеет большой потенциал. Она будто знала, как стрелять. Я тогда сказала: она может показать всем, что она лидер в биатлоне.

– Наверное, она теперь может давать советы в плане стрельбы?

– Ну да. С каждый годом знания стрельбы и умение немного замыливаются. Сколько могла, помогла Наталии. Теперь самой нужно разобраться, – сказала Анастасия Шевченко.

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