Михаил Шашилов: «Доволен прогрессом Наталии Шевченко. Думаю, она подхлестнет лыжников, которые сомневаются в себе в лыжных гонках»

Тренер Михаил Шашилов высказался о прогрессе экс-лыжницы в биатлоне.

Шевченко перешла из лыж в биатлон около года назад. Она одержала две победы на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Конечно, доволен прогрессом Наталии. Для тренера не может быть иначе, если человек растет на глазах. Человек старается, понимает, куда и за чем пришел, есть цели и мотивация. Думаю, она подхлестнет коллектив, подхлестнет лыжников, которые сомневаются в себе в лыжных гонках. Елена Валерьевна Вяльбе только за, думаю. Поздравлял ее вчера и нужно сейчас поздравить.

Для Наталии приглашал детского тренера по стрельбе. У нас в команде было девять человек, я пригласил своего хорошего знакомого – это Вдовин из Уфы. Будем привлекать его, если будут лыжницы переходить, будем заниматься, чтобы был период становления. Один-два сбора, почему нет. Интересно ли приглашать лыжниц? Да, еще год можно попробовать. А после два года останется до Олимпиады, там уже нужно шлифовать и шлифовать.

Доволен ли четырьмя золотыми медалями команды Свердловской области? Разве может быть человек всегда доволен (улыбается)? Нужно стремиться к чему-то большему. Мне кажется, что некоторые старты не удались, некоторые удались. Болеешь, переживаешь много, конечно, это откладывает отпечаток на команду. А в целом – все хорошо, двигаемся потихоньку. Как не быть максималистом в нашей стране?» – сказал Шашилов.