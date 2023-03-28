Максим Цветков: «Третье место – в такой конкурентной борьбе это очень хороший результат. Хорошую борьбу сегодня показали»

Теги сборная России чемпионат России Максим Цветков Биатлон

Биатлонист Максим Цветков прокомментировал бронзу в пасьюте на чемпионате России.

«Пробовал начать чуть поспокойнее, потому что знал, что у меня на этой части чуть хуже лыжи работают, чем у ребят. Поэтому я их чуть отпустил и смог догнать уже на финальной части.

Третье место – в такой конкурентной борьбе это очень хороший результат. Хорошую борьбу сегодня показали», – сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

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