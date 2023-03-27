Носкова о том, будет ли еще выступать на чемпионате России по лыжам: «Думаю, что да, если это не помешает нашим соревнованиям»

Биатлонистка Екатерина Носкова хотела бы еще раз выступить на ЧР по лыжным гонкам.

Носкова вместе с Аленой Перевозчиковой завоевала серебро в командном спринте.

– Твое выступление на чемпионате России по лыжным гонкам стало самым обсуждаемым событием турнира. Ты чувствовала это?

– Конечно, но смешанные эмоции были. Ряд людей искренне радовались, другие говорили, мол, зачем ей это надо. Ты никогда не будешь для всех хорошим.

Это была командная эстафета, это не только моя заслуга. Но и Алены Перевозчиковой. Мы хорошо справились с задачей, это общая медаль.

– Есть и первая гонка, после которой тебе должно было быть не очень. Ты неудачно выступила.

– Да, грустинку словила. Сижу вечером, звоню тренеру Артему Истомину. Начали обсуждать. У меня нахлынули эмоции, а он нашел слова, которые меня поддержали.

После этого разговора я прочитали слова Вяльбе о нашем неудачном выступлении. Эти слова меня смотивировали.

– Еще побежишь на чемпионате России по лыжам?

– Думаю, что да! Если получится. Если не будет мешать нашим соревнованиям. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам участвовать сейчас.

– Веришь, что биатлонистов будет больше там, чем сейчас?

– Надеюсь, что да, – сказала Носкова.