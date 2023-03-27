Анастасия Гореева: «Скучаем по международным стартам, хотим вернуться. Было бы интересно проверить, как мы смотримся на мировом уровне»

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что скучает по международным стартам.

Сегодня спортсменка завоевала бронзу в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Подготовка прошла хорошо, без срывов, без болезней. Я отработала ровно весь сбор, выполняла всю нагрузку, чувствую себя хорошо. Не знаю, когда начнется акклиматизация после высоты, но пока все в порядке.

Настраивалась сегодня на победу, потому что выиграла первый спринт сезона, хотела выиграть и крайний. К сожалению, желание помешало мне отработать сегодня чисто, допустила две ошибки на рубежах и обе – последним выстрелом. В целом довольна своим состоянием, как удалось пройти финишный круг и добраться до пьедестала.

Весной в Ханты-Мансийске как всегда сыро, и трасса разбивается, но мне нравится здесь бегать. Мне подходит круг и даже нравится, а не мешает то, что трасса разбивается. Всем тяжело, а я могу терпеть и показывать хороший результат (улыбается). Я хотела пробежать в лыжных гонках, но позже отказалась в пользу в горах в Сочи.

Какие ожидания от исполкома , где будет решаться вопрос допуска россиян? Ожиданий никаких нет, будет информация – будем думать. Скучаем по международным стартам, хотим вернуться. Было бы интересно проверить, как мы смотримся на мировом уровне. Но мои два штрафа – это не мировой уровень, надо подтягивать стрельбу. И когда мы вернемся, то покажем всем (улыбается)», – сказала Гореева.