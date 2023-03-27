Анастасия Гореева: «Скучаем по международным стартам, хотим вернуться. Было бы интересно проверить, как мы смотримся на мировом уровне»

Теги сборная России жен МОК Анастасия Гореева Биатлон

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что скучает по международным стартам.

Сегодня спортсменка завоевала бронзу в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Подготовка прошла хорошо, без срывов, без болезней. Я отработала ровно весь сбор, выполняла всю нагрузку, чувствую себя хорошо. Не знаю, когда начнется акклиматизация после высоты, но пока все в порядке.

Настраивалась сегодня на победу, потому что выиграла первый спринт сезона, хотела выиграть и крайний. К сожалению, желание помешало мне отработать сегодня чисто, допустила две ошибки на рубежах и обе – последним выстрелом. В целом довольна своим состоянием, как удалось пройти финишный круг и добраться до пьедестала.

Весной в Ханты-Мансийске как всегда сыро, и трасса разбивается, но мне нравится здесь бегать. Мне подходит круг и даже нравится, а не мешает то, что трасса разбивается. Всем тяжело, а я могу терпеть и показывать хороший результат (улыбается). Я хотела пробежать в лыжных гонках, но позже отказалась в пользу в горах в Сочи.

Какие ожидания от исполкома МОК, где будет решаться вопрос допуска россиян? Ожиданий никаких нет, будет информация – будем думать. Скучаем по международным стартам, хотим вернуться. Было бы интересно проверить, как мы смотримся на мировом уровне. Но мои два штрафа – это не мировой уровень, надо подтягивать стрельбу. И когда мы вернемся, то покажем всем (улыбается)», – сказала Гореева.

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7 комментариев

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Alexander2022
Реальность будет как ушат холодной воды.
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Евгений Соболев
А в чём причина отсутствия?...
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Viks
Ответ Погладь быка
Да, и индивидуалке заняла почетное 56-е место.
Хочет вернуться и занять 55-е ...
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Погладь быка
Ответ Viks
Гореева выступала на КМ?
Да, и индивидуалке заняла почетное 56-е место.
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Погладь быка
Лучше не надо. Тут вы только Динаре и Кудаевой вдрызг проигрываете. И ура-патриоты восторгаются Буртасовой и Юрловой. Рассыпаются в комплиментах Гореевой, Казакевич и Сливко. А если вернетесь на КМ, опять наченете выглядеть черепашками на общем фоне, опять редкие попадания в очки. Опять в лучшем случае 1 личная бронза на всю сборную за сезон. Опять ура-патриоты же вас сразу и "съедят" без хлеба. Лучше вам оставаться третьими парнями на деревне, чем 80-ми в городе.
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Viks
Гореева выступала на КМ?
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petr
одна особа из лыжных уже показала всем>>>>
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