Анастасия Гореева: «Тренеры сказали, что нужно с первых кругов всадить, пока лыжи хорошо едут, а потом уже терпеть. Я шла с запасом, и финиш уже выдала как могу»

Биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала бронзу в спринте на чемпионате России.

«Я старалась сразу разложиться. Сегодня очень сложная дистанция, потому что трасса вся разбита была уже с первого круга – спасибо нашим мальчикам.

Я старалась беречь силы, хотя нам тренеры сказали, что нужно, наоборот, с первых кругов всадить, пока лыжи хорошо едут, а потом уже терпеть. Я шла с запасом, и финиш уже выдала как могу.

Не бегу все равно на все свои 100% - есть страх, что может повториться (что понадобится помощь врачей на финише). Пытаюсь выложиться на максимум, но все равно какой-то барьер есть, теперь мне его страшно переступать. Бегу не на 100%», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».