Буртасова выступит на чемпионате России: «Не феерить приехала, но честь региона буду отстаивать»

Биатлонистка Евгения Буртасова выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Спортсменка не участвовала в соревнованиях с сентября.

– Я уже в Хантах, приму участие в чемпионате России, в планах – бежать все. 1 февраля я встала на лыжи, сделав объемные сборы в Новосибирске, чтобы немного привести себя в порядок, затем поднялась на Семинский перевал, где отсидела 20 дней. Потом уже прилетела в Ханты.

– А до 1 февраля тренировались?

– Нет, потому что я занималась здоровьем. Зловещие зубы «восьмерки» мне не давали жить, пришлось вырезать сразу три зуба. Из‑за этого я долгое время пила антибиотики.

Эта проблема долго меня мучила: держалась температура, мы не понимали, из‑за чего это, но потом узнали, что «восьмерки» лежат под 90 градусов, поэтому их нужно вырезать. Один зуб удаляли по полтора часа. Как только все сделала, начала тренироваться в полном объеме.

– В Хантах будете отталкиваться от состояния?

– Ну чего я, зря два месяца на лыжах стою? Надо участвовать, все‑таки это чемпионат России. Понимаю, что не феерить приехала, но честь региона буду отстаивать, – сказала Буртасова, представляющая Новосибирскую область.