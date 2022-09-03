Буртасова пропустит второй этап Кубка Содружества, но планирует выступить на летнем чемпионате России

Биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, что не выступит на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах, но планирует принять участие в чемпионате России в Чайковском.

Буртасова пропустила первый этап Кубка Содружества, который прошел в Сочи с 25 по 28 августа.

«Сейчас я нахожусь на Семинском перевале. Когда я спущусь, то у меня будет акклиматизация, поэтому я и не планировала ехать в Раубичи на Кубок Содружества.

Мы не планировали, плюс получилось, что сборы сложились по датам так, что нам будет некомфортно. Поэтому будем готовиться к чемпионату России.

Этап в Сочи пропустила по той же причине: я поднялась на Семинский, так что с Сочи было сложно состыковаться. Мы целенаправленно готовимся к зиме», – сказала Буртасова.

Этап Кубка Содружества в Раубичах пройдет с 15 по 18 сентября, чемпионат России по летнему биатлону – в Чайковском с 24 по 27 сентября.