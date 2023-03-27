Наталия Шевченко: «Последние два дня постоянно думала об этой гонке, очень хотела выиграть. Когда подошла на второй рубеж, подумала: либо сейчас, либо никогда»

Теги сборная России жен чемпионат России Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в спринте на чемпионате России.

«Если честно, я последние два дня постоянно думала именно об этой гонке, очень хотела выиграть. У меня эта мысль всегда со мной была. И когда я подошла на второй рубеж, подумала: либо сейчас, либо никогда. Стрельнула ноль и уже была уверена в своей победе.

От стрельбы, да, кайфануть удалось, но от самой гонки – очень тяжело. Трасса ужасно разбитая, очень тяжело бежать, собирать ноги, на поворотах и спусках все разбито, главное – не падать. Мне такая трасса очень тяжело дается.

Слышала, когда выходила с рубежа, что Настя и наш массажист кричали мне: давай-давай, последний круг! Уходя, я увидела на табло, что отрыв 10 секунд. Надеялась, эти 10 секунд сохранить, но получилось еще больше – я не знаю как.

На последнем круге было очень тяжело, я прям максимально старалась пройти ровно, нигде не форсировать, просто в подъемы заходить ровно, а на спусках, поворотах и равнине прибавлять, чтобы не растерять преимущество.

Завтра увидим, остались ли силы на пасьют. Для меня главное – стрельба. У меня бывают хорошие деньки, а на следующий день – 5-6 штрафов», – сказала Наталия в эфире «Матч ТВ».

«Я проходила и видела, как она стреляет последний рубеж. Я очень кричала, чтобы Наташа меня услышала. Я знаю, что она сильно бегает последний круг, я была уверена в ее победе.

Мне есть чему поучиться у Наташи – это бегать последний круг.

Мы живем вместе. Как будем отмечать? Мы любим вкусно ужинать – поедем отмечать. Наташечка у нас очень любит пасту, главное – не с морепродуктами», – добавила Анастасия Шевченко.

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6 комментариев

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тоторо
ну Наталья, ну молодчина! доказала что не зря ушла из лыж!! просто умница! Вот на кого ставку делать надо товарищ Шашилов, а не на Иришку с которой столько лет возишься, а толку все нет.Наташа первый год в биатлоне, а уже стреляет лучше Ирины 75.97% ппаданий, у Иры 74.94%. Большое будущее у девчонки
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ivan 07
Осрамила бывшая лыжница среднего уровня биатлонисток губошлепа. Представляю , если Екатерина Смирнова перейдет,которая привезла Носковой минуту тридцать пять секунд? Накинет от трех минут и более.
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heivani
Молодчина; своей победой несколько прикрыла неудачное выступление остальных партнерш .Сочи видимо для отдыха подходят больше,чем для качественного сбора.Может проще,группе на Уктус податься было ?А то юга-то не вдохновляют на показ высоких результатов,а коуч?
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Погладь быка
Наталия Шевченко: «Последние два дня постоянно думала об этой гонке, очень хотела выиграть. Потом узнала, что Динара не выступает. Подумала: либо сейчас, либо никогда»
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Daniyar8
Просто у нее талант есть, это однозначно, и конечно же желание. Очень рад ее победе!
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Биатлонная зима
Какая молодец Наташа Шевченко, что на ноль прошла рубежи.
Казакевич учись, ты же все же биатлонистка или лыжница?
+4
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