Анастасия Егорова: «В этом сезоне было сложно психологически, потому что я не попала в команду и тренировалась с регионом. По самооценке это сильно дало»

Теги сборная России жен чемпионат России Анастасия Егорова Биатлон

Биатлонистка Анастасия Егорова прокомментировала выступление в спринте на ЧР.

Спортсменка завоевала серебро.

– Я счастлива.

В этом сезоне было сложно психологически, потому что я не попала в команду и тренировалась с регионом. По самооценке это, конечно, сильно дало. Думаю, это не давало мне победить в сезоне, всегда не хватало совсем чуть-чуть.

Сегодня я просто расслабилась. Вчера и сегодня не было волнения, на протяжении всего сезона перед каждой гонкой я волновалась, а сегодня все отпустила – и все получилось.

– Только отсутствие волнения – залог успешной стрельбы?

– Сегодня, наверное, да. Я отпустила все, вышла со свежей головой. Вчера мы поговорили с папой, он сказал: выйди – и просто получи удовольствие, кайфани. Я говорю: хорошо, пап. Папочка, я тебя очень сильно люблю.

– Как шла гонка? Многие жалуются на непростое состояние трассы.

– Было очень тяжело, да, особенно после парней. Они у нас сильные, разбили трассу. Но все были в одинаковых условиях. Я бежала и думала: офигеть, мне так тяжело, но всем так.

– Удалось заявить о себе наставникам сборной? Или успеха в одной гонке – мало?

– Думаю, этого мало.

– Что нужно еще?

– Победить во всех гонках. Настраиваюсь, но ничего загадывать не хочу. Просто хочу получить кайф от каждой гонки, – сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Биатлонная зима
Егорова молодец, что смогла пройти на ноль рубежи. На финиш шла с огоньком
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тоторо
в том году Егорова однозначно проходила на цп, но Истомин отдал предпочтение молодой Довгае, а Шашилов даже не рассматривал. Сомневаюсь и что после этого сезона ее возьмут на цп, все таки есть девчонки более молодые и в рейтинге сбр идут за ней по пятам
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