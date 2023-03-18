Фийон-Майе об отставке тренеров сборной Франции: «У нас возникли проблемы с коммуникацией. Перемены были необходимы»

Теги сборная Франции Венсан Виттоз Патрик Фавр Кентен Фийон-Майе Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал о недопонимании с тренерами.

Ранее тренеры французской команды Венсан Виттоз и Патрик Фавр объявили о своей отставке по окончании сезона. Они заявили об отсутствии взаимопонимания со спортсменами. 

«Понимаю беспокойство тренеров, мне обо всем этом известно. Мне хотелось бы, чтобы дела складывались лучше, но у нас возникли проблемы с коммуникацией.

Мы не воюем с тренерам, они многое дали сборной Франции. Однако сейчас время поменять ситуацию.

Дело не в недостатке компетентности или человеческих качеств, даже наоборот. Но нам были необходимы перемены. И это сильно на меня повлияет», – сказал спортсмен.

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